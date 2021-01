INDIANAPOLIS: La NCAA a annoncé lundi que les 67 matchs du tournoi de basket-ball masculin de cette année, y compris le Final Four, se joueraient entièrement dans l’Indiana.

Les matchs se joueront sur deux courts à l’intérieur du Lucas Oil Stadium ainsi qu’au Bankers Life Fieldhouse, à Hinkle Fieldhouse, au Indiana Farmers Coliseum, à la Mackey Arena à Purdue et à Assembly Hall à Bloomington. Un seul match à la fois sera joué au Lucas Oil Stadium.

La fin de semaine du championnat est toujours prévue pour le 3 avril et le 5 avril. Les dates de la ronde préliminaire n’ont pas encore été déterminées.

Ball State, Butler, Indiana, IUPUI, Purdue et la Horizon League co-organiseront le tournoi et les responsables de la NCAA ont déclaré que la plupart des matchs se joueraient à Indianapolis. La NCAA s’associera également à un fournisseur de soins de santé local pour administrer COVID-19[feminine tests pour les joueurs, les entraîneurs, les administrateurs scolaires et les officiels.

CBS Sports et Turner Sports continueront de distribuer les 67 matchs du tournoi sur TBS, CBS, TNT et truTV et leurs plateformes numériques.