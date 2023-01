La NCAA enquête sur le Michigan pour des infractions potentielles au football universitaire

Le Michigan a reçu un avis de la NCAA indiquant qu’il examinait d’éventuelles infractions aux règles dans le programme de football des Wolverines, a annoncé l’équipe vendredi.

Le directeur sportif Warde Manuel a déclaré que le “projet d’allégations” avait été reçu jeudi.

“Nous avons coopéré et continuerons de coopérer à cette enquête”, a déclaré Manuel. “Par respect pour le processus d’application de la loi de la NCAA, nous n’offrirons pas d’autres commentaires.”

On pense que l’enquête implique des SMS et des appels inadmissibles – dont certains de l’entraîneur Jim Harbaugh – à des candidats au lycée pendant une partie d’une période morte liée à la pandémie pour des contacts avec des recrues potentielles, a déclaré jeudi à l’Associated Press une personne connaissant la situation. .

Jim Harbaugh sous enquête pour des violations présumées du recrutement en 2020

La NCAA cherchait également à savoir si un membre du personnel de football hors terrain du Michigan avait enfreint les règles en faisant du coaching sur le terrain pendant l’entraînement, a déclaré la personne, s’exprimant sous couvert d’anonymat, car les responsables du Michigan ne rendaient pas publics les détails de l’enquête.

L’annonce est intervenue un jour après que Harbaugh a déclaré qu’il prévoyait d’entraîner au Michigan la saison prochaine, publiant une déclaration sur les comptes de médias sociaux de l’équipe suite à des informations faisant état de son intérêt à retourner dans la NFL.

“Je suis au courant des rumeurs et des spéculations de ces derniers jours”, a déclaré Harbaugh. “Les équipes universitaires et de la NFL s’intéressent beaucoup à tout notre personnel, des joueurs aux entraîneurs en passant par le personnel, et je crois vraiment que cela témoigne de la force de notre programme de football de l’Université du Michigan.”

Le propriétaire des Panthers de la Caroline, David Tepper, a eu une conversation avec Harbaugh au sujet du poste d’entraîneur-chef de l’équipe, selon une deuxième personne familière avec la situation qui a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat mardi parce que les Panthers ne divulguent généralement pas les détails de leur recherche d’entraîneur.

Harbaugh a également été mentionné comme un candidat possible pour entraîner à Denver et Indianapolis, l’une des quatre équipes pour lesquelles il a joué le quart-arrière dans la ligue de 1987 à 2000.

“Comme je l’ai déclaré en décembre, même si personne ne sait ce que l’avenir nous réserve, je m’attends à ce que j’entraîne avec enthousiasme le Michigan en 2023”, a déclaré Harbaugh. “J’ai parlé avec le président Santa Ono et le directeur sportif Warde Manuel et j’apprécie leur soutien envers moi et notre programme.”

Harbaugh a entraîné les 49ers de San Francisco de 2011 à 2014, remportant deux titres NFC West et atteignant le match de championnat NFC trois fois en quatre saisons. Il était 44-19-1 pendant cette période et a aidé les 49ers à se rendre au Super Bowl il y a dix ans, où ils ont perdu 34-31 contre les Ravens de Baltimore, dirigés par son frère John.

Jim Harbaugh a quitté les 49ers après avoir obtenu une fiche de 8-8 en 2014 – la seule saison où les 49ers n’ont pas participé aux séries éliminatoires sous sa direction – pour occuper le poste au Michigan.

Harbaugh, 59 ans, a une fiche de 74-25 en huit saisons avec les Wolverines, qui avaient une fiche de 13-0 cette saison avant d’être battu par TCU en demi-finale des éliminatoires de football universitaire. Harbaugh a également passé quatre saisons en tant qu’entraîneur-chef de Stanford et trois autres à San Diego.

Harbaugh a été l’entraîneur de l’année AP NFL en 2011 et l’entraîneur AP College de l’année en 2021.

Reportage par Associated Press.

