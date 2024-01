La NCAA enquête sur le football de Floride concernant le recrutement de Jaden Rashada en 2022 : sources

La NCAA enquête sur le programme de football de Floride concernant le recrutement en 2022 du quart-arrière Jaden Rashada, une personne qui a été interrogée, ainsi qu’une deuxième personne qui a été informée de l’enquête, ont confirmé à L’Athlétisme.

Le Tampa Bay Times a rapporté vendredi que la NCAA avait envoyé à l’école un avis d’enquête l’été dernier, bien que la lettre ne précise pas le sujet de l’enquête. La personne interrogée, qui a obtenu l’anonymat afin de discuter de la question, a déclaré qu’elle avait également été interrogée sur le transfert et qu’elle s’était engagée en Floride cette année-là.

Rashada, une recrue quatre étoiles du nord de la Californie dans la promotion 2023, a fait l’objet d’une sauvage guerre d’enchères NIL en 2022 impliquant des boosters en Floride et à Miami. Le 10 novembre 2022, Rashada, qui s’était précédemment engagée à Miami, a signé un accord avec le Gator Collective, aujourd’hui disparu, promettant la somme colossale de 13,85 millions de dollars sur quatre ans, L’Athlétisme signalé en février dernier. Rashada a annoncé son engagement en Floride ce soir-là.

Cependant, le collectif est revenu sur l’accord moins d’un mois plus tard. Rashada a toujours signé avec la Floride pendant la période de signature de décembre, mais ne s’est pas inscrit en janvier et a demandé une libération de sa lettre d’intention. Il a ensuite signé avec Arizona State, où il a débuté le premier match de la saison des Sun Devils et a disputé trois matchs la saison dernière.

“Nous avons coopéré et continuerons de coopérer avec la NCAA”, a déclaré le directeur sportif associé de Floride, Steve McClain, dans un communiqué. « Nous nous attachons à des normes élevées d’excellence et d’intégrité sur et en dehors du terrain. Parce que nous suivons les politiques de la NCAA concernant le maintien de la confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de proposer des commentaires supplémentaires.

Selon les deux sources au courant de l’enquête, la NCAA s’est enquise du rôle de Marcus Castro-Walker, membre du personnel de Floride, qui est répertorié sur le site Web de l’école en tant que directeur de l’engagement des joueurs et de NIL, et du booster Hugh Hathcock, qui a promis 12,6 $. millions au département des sports de Floride en avril 2022 et a ensuite lancé le collectif Gator Guard. Plusieurs tweets de Hathcock publiés juste avant l’engagement de Rashada, faisant allusion à un grand jour à venir pour la Floride, faisaient également allusion à une éventuelle implication dans l’accord.

La Floride pourrait être la troisième école de son propre État à faire face à des sanctions de la NCAA pour activité NIL ou adjacente à NIL. En février dernier, l’entraîneure de basket-ball féminin de Miami (Floride), Katie Meier, a été accusée de deux violations de niveau II, qui ont été atténuées grâce à une résolution négociée et ont conduit à un an de probation et à des sanctions de recrutement. Les violations concernaient la facilitation d’un contact interdit entre le booster John Ruiz et les Cavinder Twins, qui ont rejoint l’équipe de Miami.

Plus tôt ce mois-ci, la NCAA a imposé des sanctions au football de l’État de Floride, au coordinateur offensif Alex Atkins et à un collectif pour contact interdit entre un prospect de transfert et un rappel, toujours par le biais d’une résolution négociée. Atkins a conduit le plaqueur offensif géorgien de l’époque, Amarius Mims, à rencontrer un représentant du collectif Rising Spear en 2022 et a ensuite fourni des informations fausses ou trompeuses à ce sujet. Atkins a reçu une pénalité de justification, FSU a été condamné à une amende et a reçu des réductions de probation et de bourses, et l’école doit se dissocier du collectif pendant un an et du booster pendant trois ans.

Même si NIL a changé le sport universitaire, les règles de la NCAA ne permettent pas son utilisation dans le recrutement. Les récents changements de règles permettent désormais aux écoles de mettre en relation les athlètes avec des boosters, mais uniquement avec des joueurs inscrits, et non avec des prospects.