La NCAA a déposé une marque pour l’expression « Mask Madness » avant les tournois nationaux de basket-ball de division I 2021, qui seront les premiers joués depuis le début de la pandémie aux États-Unis plus tôt cette année.

Déposée le 23 décembre, la marque protège le droit exclusif de la NCAA d’utiliser l’expression «masques sanitaires pour la protection contre les infections virales». La NCAA s’est également réservée le droit d’utiliser l’expression dans une campagne de sensibilisation du public. L’avocat Josh Gerben a été le premier à révéler la demande de marque de la NCAA.

Un porte-parole de la NCAA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de DailyMail.com. En règle générale, le processus de création d’une marque peut prendre 4 à 6 mois.

L'entraîneur-chef du Michigan, Juwan Howard, ajuste son masque facial sur le terrain dans la première moitié d'un match de basket-ball universitaire de la NCAA contre Oakland au Crisler Center d'Ann Arbor le 29 novembre.

Mask Madness est une référence évidente à March Madness, les tournois annuels de basket-ball de la Division I de la NCAA, qui ont été annulés en 2020 au début de la pandémie COVID-19.

Cette année, plutôt que de jouer sur des sites à travers le pays, la NCAA accueillera les tournois masculins et féminins de Division I dans des lieux uniques, qui ont été comparés aux bulles que la NBA et la WNBA ont utilisées avec succès pour terminer leurs saisons au milieu de la pandémie.

En fait, la NCAA a déjà déposé la marque «Battle In the Bubble» le 26 août, garantissant le droit exclusif d’utiliser l’expression sur les vêtements.

Les hommes commenceront leur tournoi le 16 mars à Indianapolis, où la NCAA a son siège, tandis que le tournoi féminin aura lieu à San Antonio. On ne sait toujours pas si les fans seront autorisés à assister aux matchs dans les bulles séparées de la NCAA.

« Ce sera un environnement très contrôlé », a déclaré en novembre le vice-président senior du basketball de la NCAA, Dan Gavitt. « Ce sera différent, ce sera historique et ce sera, espérons-le, quelque chose que nous chérissons et expérimenterons tous une seule fois, espérons-le plus jamais. »

La réaction à la marque a été en grande partie critique, étant donné la possibilité pour la NCAA de vendre tout vêtement «Mask Madness» dans un but lucratif.

«Rappelez-vous, c’est pour la« sensibilisation », a tweeté Jay Bilas, diffuseur d’ESPN et ancienne star de Duke.

Mike Tanier, de Pro Football Network, s’est moqué de la réputation de la NCAA de confisquer la contrebande aux fans, souvent parce que les articles sont en conflit avec les accords de parrainage de l’organisation.

« Toute personne vue portant un masque non MASK MADNESS lors d’un match de la NCAA se verra arracher son masque et ne pourra pas recevoir les vaccins », a tweeté Tanier.

Comparant la NCAA à des « escrocs », un autre utilisateur de Twitter a remis en question le timing et les motivations de l’organisation.

«Comment vous essayez de tirer parti d’une pandémie», a-t-il demandé.

Comme certains utilisateurs de Twitter l’ont souligné, la NCAA n’a peut-être pas l’intention d’utiliser l’expression, mais pourrait simplement empêcher d’autres de le faire.

«Ce n’est pas un gros problème», a écrit un utilisateur de Twitter. «L’enregistrement de cette TM est probablement peu rentable. Mais ce dépôt peut aider la NCAA à empêcher les autres d’utiliser ‘Mask Madness’ – quelque chose qu’ils auraient probablement essayé d’arrêter (ou pourraient être obligés d’arrêter) dans le cadre de la protection de la marque ‘March Madness’. »