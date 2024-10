La NCAA comble une échappatoire derrière la pénalité qui a permis à l’Oregon de brûler l’horloge lors du dernier entraînement de l’Ohio State

Le coordinateur national des officiels du football universitaire a rendu mercredi une interprétation des règles visant à combler la faille exploitée par l’Oregon lors de sa victoire contre l’Ohio State en donnant à l’équipe offensive le choix de réinitialiser le chronomètre de jeu si la défense joue avec 12 joueurs ou plus en finale. deux minutes de chaque mi-temps.

Samedi, l’Oregon a semblé utiliser intentionnellement 12 joueurs sur ce qui s’est avéré être l’avant-dernier jeu de sa victoire 32-31 contre les Buckeyes dans le but de vider le temps. Alors que les Ducks ont été pénalisés sur la passe incomplète qui a suivi, les quatre secondes écoulées ont été plus bénéfiques pour l’Oregon que la pénalité de 5 verges ne l’a été pour l’Ohio State.

Les Buckeyes étaient toujours hors de portée des paniers. Ils ont joué encore un jeu, récupérant le ballon à six secondes de la fin du quatrième quart-temps, mais ont manqué de temps.

« Le football est un jeu très dynamique », a déclaré le coordinateur des officiels et rédacteur des règles de la NCAA, Steve Shaw, dans un communiqué. « Parfois, il existe des situations spécifiques où commettre un penalty peut donner un avantage à une équipe. Un principe directeur du comité des règles du football de la NCAA est qu’il ne devrait y avoir aucun avantage lorsqu’une équipe commet une pénalité. Le but de cette interprétation en cours de saison est d’éliminer un avantage potentiel du chronomètre en cas de faute de remplacement et de retirer tout gain à la défense si elle enfreint la règle de remplacement.

En utilisant une règle précédemment approuvée destinée à pénaliser les équipes qui commettent « un acte injuste flagrant et évident destiné à retirer du temps au chronomètre », le comité des règles a approuvé une nouvelle interprétation des fautes de remplacement en fin de partie.

« Après le temps mort de deux minutes dans l’une ou l’autre mi-temps, si la défense commet une faute de remplacement et que 12 joueurs ou plus sont sur le terrain et participent à un tenu, les officiels pénaliseront la défense pour la faute et, au gré de l’équipe offensée, réinitialisez le chronomètre de jeu à l’heure affichée lors du snap », lit-on dans l’interprétation. « Le chronomètre de jeu redémarrera alors au prochain snap. Si le 12e défenseur tentait de sortir mais était toujours sur le terrain au moment du snap et n’avait aucune influence sur le jeu, alors la pénalité de remplacement normale serait appliquée sans ajustement d’horloge.

La pénalité de 5 yards sera imposée quoi qu’il arrive, mais le choix de réinitialiser le chronomètre de jeu sera fait par l’offensive. L’idée derrière cela, a déclaré Shaw, était qu’il pourrait y avoir une situation en fin de match dans laquelle l’offensive détermine que le temps écoulé est à son avantage.

La règle de « l’acte déloyal flagrant et évident » (9-2-3 II) a été élaborée en réponse à une équipe défensive qui tentait intentionnellement de provoquer des fautes d’interférence en tenant ou en passant en fin de match pour perdre du temps tout en essayant de protéger une avance. Dans ce cas, la faute, si elle est jugée intentionnelle, est transformée en une conduite antisportive de 15 mètres.

Shaw a déclaré que le comité des règles était arrivé à la conclusion qu’il serait difficile pour les officiels de déterminer si une équipe utilisait intentionnellement 12 joueurs défensifs ou plus, et que comme la réinitialisation de l’horloge est l’élément le plus important, il n’était pas nécessaire d’améliorer la faute de substitution illégale. à un comportement antisportif.

« Il est difficile de juger de l’intention », a-t-il déclaré L’Athlétisme.

L’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, n’a pas confirmé lundi que les Ducks avaient intentionnellement utilisé un 12e défenseur lors de l’avant-dernier match contre Ohio State.

« Nous passons énormément de temps sur des situations », a déclaré Lanning aux journalistes, avec un petit sourire narquois sur le visage. « Il y a certaines situations qui n’apparaissent pas très souvent dans le football universitaire, mais celle-ci est évidemment quelque chose sur laquelle nous avons travaillé. Ainsi, vous pouvez voir le résultat.

Ohio State a affronté un troisième et 25 de l’Oregon 43 avec 10 secondes à jouer au quatrième quart et les Ducks menant par un. L’Oregon a demandé un temps mort mais a semblé avoir du mal à faire revenir son personnel défensif sur le terrain.

Le jeu s’est déroulé avec les Ducks ayant 12 joueurs sur le terrain et a abouti à une passe incomplète de Will Howard à un receveur bien couvert. La pénalité de 5 verges pour substitution illégale a donné à Ohio State le ballon à la 38e avec 6 secondes à jouer, ayant encore besoin de plus de verges pour avoir une chance réaliste de marquer un panier; Le botteur des Buckeyes, Jayden Fielding, a une carrière de 47 verges.

Les Buckeyes ont effectué un jeu de plus, mais la mêlée de 12 verges de Howard a mis fin au match.

La décision de Lanning a suscité des réactions mitigées de la part d’autres entraîneurs, notamment de l’entraîneur d’Ole Miss, Lane Kiffin, dont l’équipe a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir prétendument simulé des blessures de joueurs dans le but de provoquer un arrêt du jeu et de perturber le rythme de l’offensive adverse.

« Je trouve tout ce discours national sur quelqu’un (simulant) une blessure, et les gens ne devraient pas faire ça, je ne dis pas que je ne suis pas d’accord avec (eux) », a déclaré Kiffin. « Mais j’ai juste trouvé intéressant que tout le monde pense que c’est génial que vous ayez délibérément enfreint les règles pour mettre plus de monde sur le terrain, puis tout le monde est en colère quand quelqu’un est blessé. Je viens de trouver ça intéressant.

L’entraîneur de l’Alabama, Kalen DeBoer, qui a battu Lanning 3-0 en deux saisons en tant qu’entraîneur-chef de Washington, a complimenté son ancien rival du Pac-12.

« Chapeau bas à l’entraîneur Lanning pour avoir essayé de trouver un moyen pour son équipe de gagner et pour avoir fait preuve de créativité de cette façon », a déclaré DeBoer.

L’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart, qui a employé Lanning comme assistant pendant trois ans avant que Lanning ne devienne entraîneur-chef de l’Oregon, a éludé la question de savoir si le stratagème du 12e homme était quelque chose que les Bulldogs avaient envisagé d’utiliser.

« Nous essayons d’être aussi détaillés que possible pour nous préparer », a déclaré Smart, « mais ce n’est pas quelque chose que je préfère commenter. »

— L’AthlétismeSeth Emerson de ‘s a contribué au reportage.

(Photo : Ali Gradischer / Getty Images)