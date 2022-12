La NCAA choisit Charlie Baker comme prochain président

Pierre mate | Groupe MediaNews | Boston Herald via Getty Images

Le gouverneur Charlie Baker prend la parole lors du Massachusetts Law Enforcement Memorial à Ashburton Memorial Park le 28 octobre 2022 à Boston, Massachusetts. (Photo de Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)

La NCAA a annoncé jeudi avoir choisi le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, comme prochain président, a annoncé jeudi l’organisation.

Baker entrera en fonction en mars, deux mois après la fin de son deuxième mandat de gouverneur le 5 janvier. Il succèdera à Mark Emmert, qui occupe ce poste depuis 2010.

L’expérience de Baker au sein du gouvernement en a fait un choix de premier ordre pour la NCAA, qui a été confrontée à une variété de controverses juridiques et réglementaires nationales ces dernières années. L’organisation a été mêlée à une affaire devant la Cour suprême l’année dernière concernant l’indemnisation des étudiants-athlètes.

“Tout au long du processus de recherche, l’histoire du gouverneur Baker pour trouver avec succès des solutions bipartites à des problèmes complexes s’est imposée au comité de recherche comme étant parfaitement adaptée aux besoins actuels de la NCAA”, a écrit la NCAA dans un communiqué de presse jeudi.

Emmert continuera de consulter pour la NCAA jusqu’en juin 2023.

Baker, un républicain de deux mandats dans un État à prédominance démocrate, est le premier président de la NCAA sans expérience professionnelle dans les établissements d’enseignement supérieur ou les sports collégiaux. Il a cependant joué au basket universitaire à Harvard.

Avant d’exercer deux mandats en tant que gouverneur du Massachusetts, Baker a occupé des postes de direction dans une entreprise de soins de santé et a été PDG de Harvard Pilgrim Health Care, une organisation à but non lucratif.