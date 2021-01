INDIANAPOLIS: Cette ouverture très attendue jeudi de mars Madness appartiendra aux équipes de play-in, dans le cadre d’un calendrier brouillé et modestement condensé pour le tournoi 2021 publié mardi.

La pandémie de coronavirus a obligé la NCAA à déplacer l’ensemble du tournoi de 67 matchs dans l’Indiana, ce qui signifie que le calendrier n’a pas à être construit en tenant compte des problèmes de voyage.

Les soi-disant quatre premiers matchs opposant les quatre dernières équipes at-large sur le terrain et deux autres mettant en vedette les champions de conférence les moins bien notés auront lieu le jeudi 18 mars.

Ce jour-là aurait généralement marqué le début du jeu dans la tranche principale. Au lieu de cela, les deux premières journées complètes d’action sont désormais prévues les vendredi et samedi 19-20 mars, les huitièmes de finale ayant lieu dimanche et lundi 21-22 mars.

Le Sweet 16 se déroulera les samedi et dimanche du 27 au 28 mars, sans qu’aucun des matchs ne se chevauche, comme c’est souvent le cas lorsqu’ils ont lieu le deuxième jeudi et vendredi soir du tournoi. Ces vainqueurs s’affronteront dans l’Elite Eight les lundi et mardi soirs suivants.

Le Final Four est toujours prévu le samedi 3 avril et le lundi 5 avril.

Purdue et l’Université de l’Indiana accueilleront les premiers matchs, ainsi que Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum et Lucas Oil Stadium.

Toutes les actions se déplacent vers le Lucas Oil Stadium en commençant par Elite Eight.