La NCAA annonce la création d’un WBIT de 32 équipes pour 2024

La NCAA a annoncé lundi la création du tournoi d’invitation de basketball féminin. Voici ce que vous devez savoir :

Le tournoi d’après-saison de 32 équipes sera financé et détenu par la NCAA. Il commencera à jouer en 2024.

Il porte à 100 le nombre de places en séries éliminatoires financées par la NCAA pour les équipes féminines de basket-ball de la Division I, soit le même nombre que les équipes masculines.

Les détails sur le processus de sélection du tournoi, les principes de bracketing et les sites hôtes seront annoncés ultérieurement.

Le nouveau tournoi secondaire de basketball féminin de la NCAA s’appellera le WBIT. Le tournoi à 32 équipes, annoncé en janvier, débutera en 2024. Ce tournoi sera organisé par la NCAA, comme le NIT masculin. (Le WNIT est une propriété privée). pic.twitter.com/uFN7jEJxYK – Chris Vannini (@ChrisVannini) 17 juillet 2023

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Qu’est-ce que cela signifie pour le basket féminin ?

Lorsque le rapport Kaplan a publié son examen des problèmes d’équité entre les sexes entre les tournois de basket-ball féminins et masculins, l’une des conclusions était que la NCAA soutenait plus d’opportunités d’après-saison pour les équipes masculines que pour les équipes féminines. Lorsque les programmes féminins ne parviennent pas à obtenir une place dans le tournoi de la NCAA, ils refusent souvent la NIT parce que le collège doit financer sa propre participation. Le WBIT aidera à remédier à cette situation.

Il sera intéressant de voir la qualité des équipes qui entrent dans le WBIT. Du côté des hommes, le CBI est le troisième choix parmi les programmes après le tournoi NCAA et le NIT. L’association avec la NCAA rendrait théoriquement le WBIT plus souhaitable que le WNIT. Mais comme nous l’avons appris en 2021, le simple fait d’être un événement NCAA ne garantit pas que les équipes participantes seront soutenues d’une manière qui assure le meilleur basket-ball possible.

Qu’a dit la NCAA à propos de l’événement ?

« Le basketball féminin est à un niveau record avec des records établis pour le championnat national et l’audience du Final Four, et le tournoi a été le plus regardé depuis 2009 », a déclaré Jamie Boggs, présidente du comité de surveillance du basketball féminin de la Division I et vice-présidente de athlétisme pour le Grand Canyon. « Ce tournoi créera une opportunité supplémentaire d’après-saison financée par la NCAA pour le basket-ball féminin, et il arrive à un moment où nous constatons une énorme croissance de la popularité du basket-ball féminin. »

(Photo : Mitchell Layton/Getty Images)