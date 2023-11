La NCAA a révélé les résultats du Michigan au Big Ten ; la conférence réfléchit à la suspension de Jim Harbaugh

Lundi matin, le programme de football de l’Université du Michigan a accueilli un visiteur : l’ancien lutteur professionnel Ric Flair, une personnalité excentrique connue pour sa garde-robe colorée et ses combats divertissants sur le ring.

C’est un bon début pour une semaine qui pourrait évoluer, à Ann Arbor comme à Chicago, vers une confrontation sans précédent entre une école et sa propre conférence.

La NCAA a révélé au Big Ten ses conclusions sur l’enquête sur le vol de pancartes dans le Michigan, et la conférence continue d’envisager une suspension de plusieurs matchs de l’entraîneur-chef Jim Harbaugh alors que l’école se prépare à une action en justice, ont indiqué des sources à Yahoo Sports.

Les conclusions de la NCAA ne relient pas le dépistage en personne et l’enregistrement des lignes de touche des adversaires à Harbaugh, selon des sources, une absence de preuves essentielles à un éventuel procès de l’école et de l’entraîneur contre la ligue.

Au cours du week-end, l’école a bénéficié d’un délai de plusieurs jours pour préparer une réponse à la conférence avant que des sanctions, le cas échéant, ne soient imposées, selon des sources proches des discussions. Une résolution sur la question est attendue d’ici la fin de cette semaine et dès mercredi.

La poursuite par le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, d’éventuelles sanctions contre Harbaugh est le dernier chapitre d’une saga en cours qui a saisi le monde du football universitaire. Le Michigan, 9-0 et n°3 au classement des éliminatoires du football universitaire, se rendra samedi à Penn State pour une rencontre parmi les 10 premiers dans ce qui sera, de loin, le test le plus difficile de l’année pour les Wolverines jusqu’à présent.

Le directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, est sauter ses fonctions au sein du comité des éliminatoires du football universitaire cette semaine afin qu’il puisse se concentrer sur la réponse de l’école à l’enquête.

Le stratagème de vol de pancartes du Michigan, signalé pour la première fois le 19 octobre par Yahoo Sports, est considéré comme une tentative complexe de plusieurs années visant à repérer et à enregistrer les signaux d’appel des adversaires. Au centre du stratagème se trouve un ancien analyste de bas niveau, Connor Stalions, qui n’a pas coopéré avec les enquêteurs de la NCAA la semaine dernière et a été licencié, selon des sources. L’école a annoncé vendredi sa démission.

On pense que les stalions ont utilisé jusqu’à 65 associés pour repérer les matchs, selon des sources à Yahoo Sports. Bien que le vol de panneaux ne soit pas contraire aux règles de la NCAA, la surveillance du jeu d’un futur adversaire l’est, ainsi que l’utilisation d’appareils d’enregistrement pour documenter les signaux.

Au cours de son huitième mois seulement en tant que commissaire, Petitti a fait face à des pressions internes de la part des entraîneurs et des administrateurs de la ligue pour prendre des mesures contre les Wolverines avant la fin de l’enquête de la NCAA. L’organisation, qui n’en est qu’à la troisième semaine de son enquête, traite cette enquête différemment, en accélérant les choses et en partageant des informations avec la conférence.

L’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, risque une sanction potentielle de la part du Big Ten alors que la conférence continue d’enquêter sur le prétendu stratagème de vol de pancartes du programme. (Grégory Shamus/Getty Images) (Grégory Shamus via Getty Images)

Lors de réunions avec des responsables du Michigan à Ann Arbor vendredi, Petitti aurait proposé une suspension de plusieurs matchs pour Harbaugh, une mesure contre laquelle les responsables de l’école, y compris le président Santa Ono, se sont opposés. Dans une lettre à Petitti rendue publique ce week-end, Ono a exprimé son souhait que la conférence attende que la NCAA termine son enquête avant d’imposer des sanctions.

Cependant, les directeurs sportifs et présidents de Petitti et du Big Ten ont passé les deux dernières semaines à discuter de sanctions potentielles, la plupart de ces discussions se déroulant sans la présence des représentants du Michigan.

Toute sanction du Big Ten sera ancrée dans la politique d’esprit sportif de la conférence, qui permet au commissaire d’imposer des mesures disciplinaires en cas de violation de « l’intégrité de la compétition » dans « l’arène compétitive », indique la politique.

Selon la politique, le commissaire peut prendre des mesures disciplinaires considérées comme « standards » ou « majeures ». L’action standard comprend une amende n’excédant pas 10 000 $ et une suspension d’au plus deux concours. Une action majeure est tout ce qui dépasse ces sanctions et est soumise à l’approbation du conseil exécutif des présidents du Big Ten.

Toute école ciblée pour violation de la politique d’esprit sportif dispose d’un « délai raisonnable » fixé par le commissaire pour déposer une réponse auprès de la ligue. On pense que la conférence a donné au Michigan un délai de milieu de semaine pour déposer une réponse avant que des mesures ne soient prises.

La controverse a attiré l’attention de nombreuses personnes à travers le pays et a suscité des appels en faveur d’appareils de communication sans fil dans le football universitaire. Interrogé sur la situation à laquelle est confronté Petitti, le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a souligné les problèmes de ses propres écoles dans le passé et a également déclaré : « Je ne souhaite cela à personne. »

Toute suspension de Harbaugh devrait donner lieu à des poursuites judiciaires de la part de l’entraîneur et de l’école, ont indiqué plusieurs sources à Yahoo Sports. Les responsables de l’école ont eu des conversations continues au sujet d’une action en justice liée à un fait important dans l’affaire : il n’y a aucune preuve documentée que Harbaugh était au courant de la violation des règles de la NCAA par les Stalions.

Alors qu’en vertu des statuts de la NCAA, les entraîneurs principaux sont présumés responsables des actions d’un membre du personnel, la politique d’esprit sportif du Big Ten ne contient pas une telle clause.

La politique tient les « institutions », et non les entraîneurs en chef, comme « responsables et, par conséquent, peuvent être tenus responsables des actions de leurs employés, entraîneurs, étudiants-athlètes, groupe, équipes spirituelles, mascotte(s), corps étudiant en général. et tout autre individu ou groupe d’individus sur lesquels ou sur lesquels il exerce un certain niveau d’autorité.

Le Big Ten peut-il appliquer un règlement de la NCAA pour outrepasser son propre règlement afin de suspendre Harbaugh ? C’est le genre de questions — et d’autres qui découlent de deux labyrinthes bureaucratiques — qui seront sans doute posées à un juge.

Les voies juridiques dont disposent l’université et/ou Harbaugh sont claires, a déclaré Mit Winter, un avocat sportif basé à Kansas City qui a traité des affaires liées à la NCAA dans le passé. Ils peuvent demander une injonction temporaire pour empêcher toute suspension de prendre effet.

“L’école ou Harbaugh devraient présenter une cause d’action”, a déclaré Winter. “Cela pourrait être dû à un manque de procédure régulière ou à un non-respect des règles de procédure.”

Les ordonnances d’interdiction temporaire, communément appelées TRO, sont souvent déposées à des fins d’urgence et font l’objet d’une décision rapide. En fait, les TRO peuvent être accordés sans que l’autre partie soit présente ou même sans argument, a déclaré Winter.

L’octroi d’un TRO pourrait réintégrer Harbaugh jusqu’à ce qu’une décision plus permanente soit prise par les tribunaux au moyen d’une injonction préliminaire. Une bataille judiciaire similaire se déroule dans le cas du Pac-12, où l’État de Washington et l’État de l’Oregon ont obtenu en septembre une ordonnance d’interdiction contre les 10 membres sortants pour le contrôle de la conférence.

Du point de vue de la NCAA, il existe peu ou pas de précédent dans cette affaire. Il y a des années, un assistant de Baylor assistait au match d’un prochain adversaire. Même s’il n’enregistrait pas, l’assistant a été reconnu et l’école a elle-même signalé la violation. L’entraîneur a été suspendu pour un demi-match.

La portée de ce dépistage en personne est la plus importante de l’histoire du sport universitaire. En raison du processus labyrinthique de la NCAA pour adopter des sanctions, il est peu probable qu’elles soient imposées au cours de cette saison à moins que l’école et l’organisation ne conviennent d’une résolution – un événement peu probable étant donné les circonstances.

Les affaires de la NCAA s’étendent normalement sur des mois, voire des années. Une enquête mène à un processus de notification, au cours duquel les écoles disposent de 90 jours pour répondre à un avis d’allégation. Tout cela se déroule avant un processus d’appel potentiellement long. L’ensemble du processus dure de six à 18 mois, a déclaré à Yahoo Sports un ancien enquêteur de la NCAA. Les conflits d’horaire et d’autres problèmes peuvent prolonger l’épreuve.

La situation du Michigan est particulièrement difficile. Nous sommes en pleine saison de football.

“Il n’est pas rare que les avocats souhaitent retarder un peu plus les choses, surtout dans cette situation”, a déclaré l’un des anciens responsables de la NCAA. « Un entraîneur est au milieu d’une saison et je suis sûr qu’il va vouloir interviewer plusieurs membres du staff. Essayer de se glisser dans une interview est difficile.

“C’est difficile avec une équipe en cours de saison.

“Même s’ils parvenaient à rassembler toutes les informations, ces conversations sur la nature de la violation et son niveau seront assez solides en interne.”

Pendant ce temps, la NCAA enquête sur Harbaugh et les Wolverines pour des violations de recrutement commises pendant la période morte du COVID-19. Il est probable que les deux affaires seront jointes et jugées, a déclaré l’ancien responsable de la NCAA. Cela pourrait compliquer et élargir les sanctions.

“Il ne s’agit pas seulement d’un échec de l’entraîneur-chef à surveiller, mais aussi d’un échec institutionnel à surveiller ou d’un manque de contrôle”, a déclaré un ancien enquêteur de la NCAA. “Rien de tout cela ne se produira cette saison de football, à part le calcul de l’université sur ce qu’il faut imposer.”