La NBA veut un tournoi de mi-saison, mais elle a besoin de plus d’incitations

Kevin Durant n ° 7 des Brooklyn Nets tire pour égaliser le match et forcer les prolongations alors que PJ Tucker n ° 17 des Milwaukee Bucks défend dans les dernières secondes du règlement lors du septième match du deuxième tour de la Conférence de l’Est au Barclays Center le 19 juin. 2021 dans le quartier de Brooklyn à New York. Elsa | Getty Images

Le directeur de la National Basketball Association, Byron Spruell, a du travail à accomplir avant le prochain accord sur les droits des médias de la ligue. La NBA souhaite une augmentation des droits, et le développement de nouveaux concepts qui attirent l’audience pourrait aider. La poussée de la ligue pour un tournoi de mi-saison est une option, mais elle doit prendre de l’ampleur dans l’ensemble de son groupe de propriété. Le syndicat des joueurs aura son mot à dire, et les autres circonscriptions (dirigeants d’équipe, sponsors) interviendront également. Et puis il y a les historiens du basket et les traditionalistes qui vont faire des histoires. C’est ici que le commissaire de la NBA, Adam Silver, confie à Spruell l’aide à créer le plan directeur du tournoi de mi-saison. Mais les premiers signes suggèrent qu’il a besoin de plus d’incitations pour que cela fonctionne.

Qu’y a-t-il pour le spectateur ?

Le concept de la NBA pour un tournoi de mi-saison découle de ses observations des ligues internationales de football. Les clubs de basket-ball européens intègrent également des jeux de style tournoi, et un dirigeant d’équipe de la NBA a noté le soutien massif des fans que ces jeux obtiennent. Le concept inclurait des matchs de groupe – essentiellement des versions améliorées des compétitions de saison régulière – et les équipes qui performent bien seraient invitées au tournoi de mi-saison. La NBA teste l’idée dans la WNBA pour son 25e anniversaire et l’a appelée le « Compétition en saison de la Coupe du Commissaire. » Les joueurs de la WNBA se partageront un prize pool de 500 000 $. L’équipe gagnante reçoit 30 000 $ par joueur, la deuxième 10 000 $ par joueur et le MVP du match pour le titre de la Coupe du commissaire remporte 5 000 $. Google est un sponsor majeur du tournoi WNBA. Et Amazon est le partenaire média qui diffusera les jeux sur son service vidéo Prime. La NBA voulait le concept pour son 75e anniversaire, mais la pandémie a changé les choses. Ainsi, cette année, les dirigeants de la ligue étudieront la fanfare du format de la WNBA. « C’est une idée visionnaire », a déclaré un responsable médiatique de longue date John Kosner du tournoi. « Je pense que nous verrons plus de cela. » La NBA utilisera l’argent comme principale incitation pour le personnel et les joueurs de l’équipe. Les responsables de la Ligue espèrent que ce modèle commercial basé sur les récompenses incitera les joueurs à concourir. Et l’ajout d’une compensation pour les organisations caritatives de joueurs, en particulier les organisations de justice sociale, pourrait aider à obtenir leur approbation. Le truc, c’est qu’y a-t-il pour les téléspectateurs ? Qu’est-ce qui incitera les gens à regarder un tournoi de mi-saison, surtout avec la Ligue nationale de football en cours ? Et comment la NBA garderait-elle les fans engagés ?

Sous-commissaire de la NBA, Mark Tatum brandit la carte des Detroit Pistons après avoir obtenu le 1er choix au total lors de la NBA Draft Lottery le 22 juin 2021 aux NBA Entertainment Studios de Secaucus, New Jersey. Steve Freeman | Association nationale de basket-ball | Getty Images

Ajout d’un choix de brouillon

Kosner, qui a dirigé les médias numériques chez ESPN jusqu’en 2017, a noté que les consommateurs ont plus d’options en dehors du sport. Le Covid-19 a perturbé la consommation sportive et les téléspectateurs ont identifié d’autres options de divertissement. Pour les ligues en dehors de la NFL, l’innovation autour de son produit est une nécessité. Quitte à bousculer la tradition. « Vous devez convaincre les gens qu’il y a une raison de regarder », a déclaré Kosner. « Vous devez rendre votre produit aussi bon que possible parce que vous n’êtes plus en concurrence avec un autre choix sportif – c’est tout ce que les gens peuvent voir et faire. » Dans un cycle sportif automne-hiver, la saison de 82 matchs de la NBA est devenue un peu obsolète. Il y a des moments, comme les jeux du jour de Noël, et les jeudis soirs sont divertissants avec la production de Turner Sports. Mais le repos des joueurs est toujours un problème, et cela a un impact sur les compétitions nationales. Sa superstar, LeBron James, déménager dans l’ouest n’a pas non plus aidé les choses. Cette saison, l’audience de la ligue a atteint en moyenne 1,3 million de téléspectateurs tout au long de ses matchs nationaux sur ESPN, ABC et TNT. Covd-19 a eu un impact sur cela, mais les chiffres d’avant la pandémie : pour la saison 2018-19, la NBA a vu en moyenne 1,79 million de téléspectateurs. Et l’année avant que James ne quitte l’Est (2017-18), la moyenne était de 1,89 million. Les mesures d’audience sont quelque peu difficiles à comprendre, et le produit de la NBA est solide pour les séries éliminatoires 2020-21, y compris une solide audience de play-in mettant en vedette James et les Lakers de Los Angeles. Mais pour élargir l’engagement et accroître l’intérêt autour d’un tournoi de mi-saison, certains dans les cercles de la ligue ont lancé l’idée d’ajouter un choix de repêchage aux enjeux. La NBA pourrait placer le choix entre les emplacements n ° 14 et 15, protéger les équipes de loterie et ajouter un atout pour les équipes qui remportent le tournoi. La ligue peut l’appeler le « choix de la coupe du commissaire » ou un autre sponsor en titre pour payer les droits de dénomination. Le choix récompense l’équipe qui reste compétitive pendant les premières étapes de la saison régulière. Cela crée un atout pour les propriétaires d’équipe que les dirigeants peuvent exploiter dans des scénarios commerciaux possibles. Et enfin, cela crée de l’engagement, car les canaux de médias sociaux sont remplis de fans de la NBA qui examinent les moyens d’améliorer les équipes via des échanges et des choix de repêchage.

Byron Spruell, président des opérations de la ligue, prend la parole lors de la finale NBA 2017 Cares Legacy Project à Cleveland, Ohio. David Dow | Association nationale de basket-ball | Getty Images

La NBA a balancé l’idée, mais jusqu’à présent, elle n’a pas reçu suffisamment de soutien. Il y a des inquiétudes au sujet d’un éventuel contrecoup et de l’habilitation de bonnes équipes avec des joueurs vedettes. Si des équipes comme les Lakers et les Brooklyn Nets chargés, beaucoup s’attendent à gagner n’importe quel tournoi. Mais avec un match à élimination directe, similaire aux matchs de la NCAA March Madness, même les équipes puissantes pourraient passer une mauvaise nuit. Un autre dirigeant de l’équipe a préféré ajouter le choix au repêchage. L’individu a appelé le concept, le tournoi NBA Commissioner’s Cup, où chaque concours est un match 7. Un aperçu des téléspectateurs pour les récents matchs d’après-saison 7: The Nets vs. Milwaukee’s Bucks a réuni en moyenne 6,9 ​​millions de téléspectateurs. Et l’outsider Atlanta Hawks a éliminé l’équipe de puissance – Philadelphia 76ers. Ce Game 7 qui a attiré 6,2 millions de téléspectateurs. Les matchs d’élimination en séries éliminatoires sont amusants et attirent les amateurs de sport. Le style d’élimination pourrait également aider en saison régulière, a déclaré Kosner. Il était d’accord avec l’incorporation du choix de repêchage, ajoutant que le tournoi « crée un autre événement le [sports] les entités de paris seraient enthousiasmées. Je pense donc que c’est une bonne idée et j’espère qu’ils le feront. » « C’est plus une programmation de qualité », a déclaré l’ancien président de CBS Sports, Neal Pilson. « Je ne peux pas imaginer que le spectateur s’y opposerait ou ne regarderait pas. L’idée du tournoi de mi-saison a un attrait en termes de création de jeux plus excitants et compétitifs qui n’existeraient peut-être pas pendant la saison régulière. »

La NBA mise sur la patience