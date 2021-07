Le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’est adressé aux médias avant le match des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns lors du premier match de la finale de la NBA 2021 le 6 juillet 2021 au Phoenix Suns Arena de Phoenix, Arizona. Garrett Ellwood | Association nationale de basket-ball | Getty Images

Bien que les tensions restent élevées entre les États-Unis et la Chine, la National Basketball Association souhaite unir les deux pays avec son produit. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, s’est entretenu mardi avec des membres des médias avant le match 1 de la finale de la NBA 2021, reconnaissant les « problèmes géopolitiques plus importants » auxquels la ligue est confrontée alors que deux superpuissances mondiales se querellent. Les désaccords entre les États-Unis et la Chine vont du commerce à la finance en passant par la technologie. Mardi, les responsables gouvernementaux ont minimisé le récit d’une « nouvelle guerre froide ». Et Silver a déclaré qu’il voulait que la NBA joue un rôle positif dans la querelle. « Je pense qu’il reste important, en particulier lorsque les tensions sont élevées entre les gouvernements, que nous favorisions ces relations sportives, éducatives et culturelles », a déclaré Silver. « Je l’ai dit depuis le tout début. Cela ne signifie certainement pas que nous bénissons tout ce qui se passe en Chine par quelque moyen que ce soit. Nous sommes à la base une entreprise américaine et nous suivons donc la politique du gouvernement américain. » La NBA a intérêt à trouver un terrain d’entente, car son opération en Chine vaut plus de 5 milliards de dollars. L’entreprise comprend un accord de droits médias de 1,5 milliard de dollars avec la société technologique chinoise Tencent. CCTV, gérée par l’État, a également diffusé des matchs de la NBA, mais ce partenariat a été interrompu en 2019 à la suite des commentaires sur Twitter du cadre supérieur des Philadelphia 76ers, Daryl Morey. CCTV a brièvement renvoyé des matchs lors de la finale de la NBA de l’année dernière avec les Lakers de Los Angeles, qui restent populaires en Chine grâce à Kobe Bryant. Mais les jeux ont de nouveau été retirés du réseau cette saison. Lorsqu’on lui a demandé si les matchs étaient de retour pour les finales NBA des Phoenix Suns et des Milwaukee Bucks, la ligue n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC. Pourtant, Silver s’attend à ce que la NBA continue de distribuer ses jeux dans le pays dans un avenir prévisible. Il a déclaré que montrer que les jeux pourraient « jouer un rôle productif » pour que les citoyens américains et chinois « se comprennent mieux et voient que nous sommes tous des êtres humains et qu’il y a des points communs entre nous. Et je pense que cette forme d’engagement est d’une importance cruciale si nous voulons travailler ensemble pour essayer de résoudre certains de nos problèmes. »

Un drapeau chinois est placé sur des marchandises dans le magasin phare de la NBA le 9 octobre 2019 à Pékin, en Chine. Kevin Frayer | Getty Images

Silver a répertorié Covid-19 comme l’un des problèmes. La variante delta du virus suscite des inquiétudes dans le monde entier et a incité le président Joe Biden à appeler davantage d’Américains éligibles à se faire vacciner. Silver a également mentionné le climat mondial, les problèmes économiques et les droits de l’homme comme d’autres problèmes que la NBA peut jouer un rôle dans la résolution. « Ils doivent commencer à partir d’un point de discussions directement les uns avec les autres », a déclaré Silver. « Je pense que dans la mesure où à travers le sport, encore une fois, comme je l’ai dit, c’est quelque chose sur lequel nous pouvons au moins trouver un terrain d’entente. Je continue de croire que nous pouvons jouer un rôle positif. » Mais alors que la NBA tente de réparer ses relations avec la Chine, la ligue a déjà commencé à pivoter vers d’autres territoires. La NBA a lancé ses activités en Afrique en mai et l’opération est évaluée à près d’un milliard de dollars. La NBA Africa supervisera la croissance de la Basketball Africa League nouvellement formée, gérée par la NBA. Interrogé ensuite sur les similitudes entre NBA Chine et NBA Afrique, Silver a déclaré : « Il existe des similitudes structurelles dans la mesure où nous avons pris une zone géographique et l’avons découpée en une entité distincte et ajouté des partenaires stratégiques parce que nous reconnaissons que c’était la meilleure opportunité de croissance. . Mais je pense que la comparaison s’arrête probablement là. » L’Afrique est l’un des marchés à la croissance la plus rapide de la planète, avec une population sub-saharienne d’environ 1,07 milliard, selon les Nations Unies. La NBA a ouvert son siège africain à Johannesburg en 2010.

Chris Paul # 3 des Phoenix Suns apporte la balle contre les Milwaukee Bucks au cours de la seconde moitié du premier match de la finale de la NBA au Phoenix Suns Arena le 6 juillet 2021 à Phoenix, Arizona. Chris Coduto | Getty Images

Les revenus reviennent, mais restent en baisse par rapport au pic d’avant la pandémie