La NBA suspend l’ancien gardien des Spurs Joshua Primo pour 4 matchs pour s’être exposé aux femmes

La NBA a suspendu vendredi l’ancien gardien des San Antonio Spurs Joshua Primo pour quatre matchs sans salaire pour conduite préjudiciable à la ligue.

Les enquêteurs de la Ligue ont déclaré que Primo avait eu un comportement inapproprié en s’exposant à des femmes. Primo insiste sur le fait que sa conduite n’était pas intentionnelle, a déclaré la ligue, et les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve qu’il s’était livré à une mauvaise conduite en dehors de ces brèves dénonciations.

Néanmoins, la NBA a déclaré que son comportement n’était pas conforme aux normes de la ligue et justifiait la discipline.

Primo, un Canadien de 20 ans qui a passé une saison universitaire en Alabama, n’a plus joué en NBA depuis que les Spurs ont mis fin à son contrat en octobre dernier. Les Spurs l’ont choisi avec le 12e choix au total lors du repêchage 2021.

Reportage de l’Associated Press.

