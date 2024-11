La NBA rouvre l’enquête sur Jaxson Hayes

La NBA va rouvrir son enquête sur un incident de violence domestique impliquant Lakers centre Jaxson Hayesselon Dave McMenamin d’ESPN.

La police de Los Angeles a répondu à un appel pour troubles domestiques le 28 juillet 2021, impliquant Hayes et Sofia Jamora, qui était sa petite amie à l’époque. TMZ posté des images de caméras de sécurité de l’incident de samedi, incitant les responsables de la ligue à réexaminer l’affaire.

« À la suite de l’information médiatique et de la vidéo publiée ce matin, nous réouvrons notre enquête », porte-parole de la NBA Mike Bass dit.

Comme le raconte McMenamin, la vidéo semble montrer Hayes sortant Jamora d’une porte pendant qu’elle dit : « Arrêt. Lâchez-moi. Hayes répond, « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? »

Leur dispute se poursuit dans l’allée, où Jamora crie : « Je ne vais plus te laisser me frapper. À quoi je ressemble, un punching-ball ? Hayes est montré plus tard s’éloignant d’elle puis se tournant pour cracher vers elle.

Hayes a été arrêté et en juin 2022, il a été condamné à trois ans de probation, 450 heures de travaux d’intérêt général et un an de cours hebdomadaires sur la violence domestique. Il a également été condamné à payer des dédommagements.

La vidéo de la caméra corporelle de la police montrait Hayes se battant avec des policiers, qui ont utilisé à deux reprises un pistolet paralysant électrique après lui avoir ordonné de quitter la maison afin qu’ils puissent parler à la victime présumée. Il a déclaré à la police que Jamora lui avait « jeté des trucs » pendant leur dispute. Hayes a été soigné dans un hôpital après son arrestation, et un policier que Hayes a jeté contre un mur a été soigné pour une blessure au coude.

La NBA n’a pris aucune mesure contre Hayes à la suite de son enquête initiale.

« Il y a déjà eu une enquête approfondie sur laquelle nous avons coopéré avec la ligue, et à mesure que cette enquête rouvrira, nous continuerons à le faire. » a déclaré un porte-parole de Hayes à McMenamin.

McMenamin ajoute que les avocats représentant Jamora ont déposé une plainte cette semaine, alléguant que Robert T. Tamate, l’officier avec lequel Hayes s’est battu, « avait déjà rencontré les avocats de Hayes et avait été indemnisé financièrement par Hayes pour des raisons inconnues ».

Un porte-parole de Jamora a déclaré à McMenamin qu’elle coopérerait à l’enquête de la NBA, et un représentant des Lakers a déclaré : « Nous coopérons avec la ligue. »