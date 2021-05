« Il n’y a pas moyen que LeBron James soit absent à cause des protocoles de santé et de sécurité. » Charles Barkley intervient sur la NBA et LeBron car lui seul le peut 🗣Story, ICYMI ➡️ https: // t .co / oV0JHNbfQBpic.twitter.com/pll38v6CnU

– Yahoo Sports (@YahooSports) 22 mai 2021