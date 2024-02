La NBA rejette l’accord permettant aux avocats britanniques d’exercer au Nigeria

L’Association du barreau nigérian a condamné le récent accord autorisant les avocats britanniques à exercer au Nigeria.

Le président de la NBA, Yakubu Maikyau (SAN), dans un courriel adressé aux avocats de l’Association du barreau nigérian mardi à 23 h 34, intitulé « Le prétendu accord ETIP sur les services juridiques entre le gouvernement du Nigéria et le Royaume-Uni », a affirmé que l’association n’a pas été consultée avant qu’une telle mesure ne soit prise.

Il a déclaré : « Mon attention a été attirée sur les nouvelles sur un certain nombre de plateformes médiatiques concernant la prétendue signature de l’accord de partenariat commercial et d’investissement renforcé entre les gouvernements du Nigeria et du Royaume-Uni. Il a été rapporté que cet accord vise à permettre la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que les services financiers et juridiques. Plus déconcertante est la disposition déclarée qui permettra aux avocats du Royaume-Uni d’exercer au Nigeria. Naturellement, cette nouvelle a suscité une immense inquiétude au sein et à l’extérieur de la profession juridique au Nigeria.

« La ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement se serait dite ravie de ce qu’elle a décrit comme un « accord révolutionnaire » qui se traduira par « plus d’argent » pour le Nigeria.

« La NBA trouve cette déclaration attribuée à l’honorable ministre ridicule, antipatriotique et mal informée. Il est en effet regrettable que ce rappel tragique de notre passé colonial soit joyeusement célébré au plus haut niveau du gouvernement du Nigeria. Ce qui est encore plus décourageant, c’est le fait qu’une décision d’une telle ampleur, qui porte atteinte au bien-être et aux moyens de subsistance de millions de Nigérians, puisse être prise sans aucune consultation, notamment avec l’Association du barreau nigérian.

Selon lui, lors de toutes les réunions qu’il a eues avec des responsables de la Law Society of England & Wales et du Bar Council of England & Wales, il n’a jamais manqué de constater l’opposition à un accord bilatéral entre le gouvernement du Nigeria et celui des États-Unis. Royaume-Uni sur les services juridiques.

Il a affirmé : « Pour éviter tout doute, la NBA n’avait aucune connaissance préalable ni aucune inclination du texte dudit accord. Nous n’aurions donc pas pu y contribuer. Depuis que j’ai pris mes fonctions de président de la NBA, je me suis clairement opposé à tout accord qui compromettrait notre espace juridique. Lors de toutes les réunions que j’ai eues avec des responsables de la Law Society of England & Wales et du Bar Council of England & Wales, je n’ai jamais manqué de noter notre opposition à un accord bilatéral entre le gouvernement du Nigeria et celui du Royaume-Uni sur les services juridiques. . Lors de l’atelier auquel j’ai assisté avec M. George Etomi le 5 octobre 2023, convoqué par le groupe de travail Royaume-Uni-Nigéria sur la politique commerciale, en présence de responsables du ministère fédéral de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, au Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ( FCDO), King Charles Street, Londres, j’ai souligné sans équivoque que la NBA ne soutient aucun accord bilatéral avec le Royaume-Uni sur les services juridiques. J’ai souligné que nous ne sommes pas encore parvenus à un tel accord et que même si nous devons bénéficier de la réciprocité avec le Royaume-Uni (ce qui n’est pas une position acceptable), le fossé des connaissances et des compétences est si grand que nous ne pouvons pas rivaliser favorablement avec les avocats. de la Grande-Bretagne. J’ai clairement indiqué que même s’il pouvait y avoir un accord ou une discussion sur d’autres questions commerciales, les services juridiques n’étaient pas sur la table.

« Nous savons avec certitude que le gouvernement britannique ne sapera pas son propre corps de professionnels du droit de manière aussi spectaculaire que cette administration l’a fait avec la NBA dans le cadre de cet accord. Il est véritablement tragique que, tandis que le gouvernement du Royaume-Uni cherche des opportunités pour ses propres avocats au-delà de son environnement contraint, le gouvernement du Nigeria tente de priver les avocats nigérians et les millions de personnes à leur charge de moyens de subsistance.

« Se lancer dans une telle aventure sans recourir à la NBA est le comble de l’insensibilité au sort de la profession juridique au Nigeria, et c’est totalement inacceptable. »

Maikyau a affirmé que dans la mesure où cela concernait les services juridiques, cette mesure était entièrement inacceptable.

Il a déclaré : « Nous voulons qu’il soit très clair que l’accord ETIP, dans la mesure où il concerne les services juridiques, est inacceptable dans son intégralité.

« La NBA prendra toutes les mesures nécessaires prévues par nos lois pour soutenir notre position sur cette question. Pour commencer, j’ai convoqué aujourd’hui une réunion d’avocats chevronnés en vue d’élaborer une stratégie contentieuse appropriée. Nous avons l’intention de contester pleinement la légalité de cet accord jusqu’à la Cour suprême si nécessaire. Ceci sans préjudice d’autres mesures d’intervention qui pourraient être nécessaires pour exprimer notre rejet de cet accord.

« Je veux profiter de cette opportunité pour appeler tous les membres de la NBA à se préparer à la lutte à venir. La NBA, sous ma direction, ne permettra aucune incursion dans notre espace juridique.

Le ministère britannique du Commerce et des Affaires a annoncé mardi la signature d’un nouvel accord entre le Royaume-Uni et le Nigeria visant à stimuler le commerce et les investissements et à ouvrir de nouvelles opportunités dans divers secteurs.

Le nouvel accord devrait également éliminer les barrières dans les services juridiques et l’industrie cinématographique en permettant aux avocats nigérians de pratiquer le droit international en Grande-Bretagne et vice versa, tout en favorisant la collaboration entre l’industrie cinématographique et médiatique des deux pays.

On y lit notamment : « Le Nigeria s’engagera à œuvrer à la suppression des obstacles empêchant les avocats britanniques de pratiquer le droit international et étranger au Nigeria, une mesure qui pourrait augmenter considérablement les exportations de services juridiques du Royaume-Uni. »