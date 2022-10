La NBA nomme Tammy Henault au poste de directrice du marketing

La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd’hui (28 octobre) que Tammy Henault a été nommée directrice du marketing de la NBA. Henault, l’actuel vice-président principal, Marketing, Streaming de Paramount +, relèvera du sous-commissaire et chef de l’exploitation de la NBA, Mark Tatum. Elle rejoindra officiellement la ligue le 21 novembre 2022.

Dans son nouveau rôle de directrice du marketing, Henault dirigera tous les efforts de marketing mondiaux de la NBA et de ses ligues affiliées pour engager les fans et poursuivre la mission de l’organisation d’inspirer et de connecter les gens partout grâce au pouvoir du basket-ball.

De plus, elle jouera un rôle de premier plan dans le lancement de la plate-forme Next Gen de la NBA, en travaillant main dans la main avec les équipes de produit et de contenu sur l’application NBA réinventée et l’identifiant NBA, le nouveau programme d’adhésion mondial de la ligue offrant aux fans des avantages et récompenses.

Henault rejoint la NBA en provenance de Paramount Global, où elle dirigeait une équipe de plus de 150 employés responsables du marketing de marque, des partenariats et de la performance ainsi que du développement de l’audience, de l’acquisition et de la fidélisation de la clientèle.

En 2021, Henault a dirigé la stratégie marketing pour le lancement mondial de Paramount +, qui a été nommée la marque n ° 1 à la croissance la plus rapide de l’année en Amérique par Morning Consult et a généré des abonnements record.

Au cours de ses huit années au sein de l’entreprise, elle a également dirigé des campagnes primées pour plus de 100 émissions et films originaux et exclusifs, dont 1883, Halo, Star Trek : Discovery et The Good Fight, des programmes sportifs en direct et d’autres contenus originaux de la bibliothèque, et a dirigé la stratégie de mise sur le marché de CBS All Access, le premier service d’abonnement direct aux consommateurs pour un grand réseau de télévision américain.

“Tammy est une responsable marketing et média primée avec une expérience formidable et une expérience éprouvée dans l’acquisition, la fidélisation et l’engagement de l’audience”, a déclaré Tatum. “Alors que la NBA continue de donner la priorité à nos offres directes aux consommateurs, nous sommes ravis que Tammy rejoigne notre équipe et nous aide à forger des liens significatifs avec les fans de la NBA du monde entier.”

Avant Paramount, Henault était directrice générale du marketing grand public pour les produits numériques au New York Times, où elle dirigeait l’équipe de marketing d’acquisition et de rétention pour l’activité d’abonnement numérique très réussie de la publication. Elle a également occupé divers postes de marketing direct aux consommateurs et de performance dans les divisions des magazines PEOPLE, TIME et InStyle.

“La NBA est une puissance mondiale avec une base de fans incroyable, et je suis honoré d’apporter mon expérience dans la croissance du public et l’engagement des fans dans la ligue”, a déclaré Henault. “Je suis inspiré par la mission de la ligue de créer une communauté à travers le jeu et j’ai hâte de travailler en partenariat avec des parties prenantes internes et externes pour continuer à apporter un marketing innovant aux fans de la NBA du monde entier.”

Lauréate de 2021 Ad Age 40 Under 40, Henault a obtenu son MBA de la Stern School of Business de l’Université de New York et un baccalauréat de l’Université de Pennsylvanie. Elle réside actuellement à Brooklyn.

