La NBA mettra en place une pénalité de flop, le défi du deuxième entraîneur

Les flops doivent s’arrêter.

Le conseil des gouverneurs de la NBA a voté pour mettre en œuvre deux nouveaux changements de règles pour la saison 2023-24, selon The Athletic.

Le premier changement de gameplay est conçu pour pénaliser les joueurs pour le flop, une tactique qui est devenue de plus en plus populaire dans toute la ligue, alors que les joueurs tentent de vendre des contacts dans l’espoir de tirer des sifflets des officiels.

Le changement de règle donnera apparemment aux arbitres la liberté de déterminer ce qui est une faute réelle et ce qui est un flop. Si un joueur est pénalisé pour avoir floppé, l’équipe adverse recevra un lancer franc technique.

Le deuxième changement de gameplay sera centré sur les défis de coaching. La saison dernière et les saisons précédentes, les entraîneurs avaient droit à un défi par match, et s’ils remportaient ce défi, l’appel sur le terrain était annulé et leur équipe n’était pas accusée d’un temps mort en raison de l’arrêt du jeu pour revoir l’appel. Si le défi de l’entraîneur était jugé infructueux, l’appel sur le terrain était maintenu et l’équipe de l’entraîneur défiant était accusée d’un temps mort.

Selon les nouvelles directives – en supposant que le cadre des défis reste le même à part la nouvelle ride – si un entraîneur perd un défi, son équipe sera toujours accusée d’un temps mort et l’appel sera maintenu. Cependant, si un entraîneur remporte un défi, son équipe ne sera pas accusée d’un temps mort, l’appel sur le terrain sera inversé et cet entraîneur gagnera un deuxième défi après le premier défi réussi.