La NBA inflige une amende de 75 000 $ à Daryl Morey des 76ers dans une décision anti-falsification

La NBA a de nouveau infligé une amende au président de l’opération de basket-ball des Philadelphia 76ers, Daryl Morey.

Lundi, la ligue a annoncé qu’elle pénalisait Morey de 75 000 $ « pour avoir enfreint la règle anti-falsification de la ligue. L’amende est en réponse à une publication sur les réseaux sociaux que Morey a publiée le 3 juin concernant Stephen Curry des Golden State Warriors.

La NBA a également infligé une amende de 75 000 $ aux Sixers pour la conduite de Morey.

Le tweet offensant de Morey était en réponse à une publication sur Instagram de Steph Curry après que son frère, Seth, ait marqué 30 points lors de la victoire finale de Philadelphie dans le cinquième match contre Washington.

Steph a écrit: «Oui, vous @sdotcurry …. tu as tué ce soir.

Sur Twitter, Morey a répondu avec une capture d’écran du message de Steph Curry et a écrit : « rejoignez-les ».

Lorsque les utilisateurs de Twitter ont suggéré à Morey d’avoir falsifié, il a répondu: « Mon Dieu, je parle du fait que nous sommes ravis que @sdotcurry soit avec les @sixers – rien d’autre! »

Le 28 décembre, la NBA a infligé une amende de 50 000 $ à Morey « pour avoir enfreint la règle anti-falsification de la ligue. L’amende fait suite à une publication supprimée depuis sur les réseaux sociaux par Morey le 20 décembre concernant James Harden des Houston Rockets.

L’activité de Morey sur les réseaux sociaux lui a coûté. Son tweet pro-Hong Kong lors de la pré-saison 2019-2020 a entraîné des retombées avec la Chine. Il a fallu une année complète avant que la vidéosurveillance parrainée par l’État chinois ne recommence à diffuser les matchs de la NBA et la ligue a perdu près de 400 millions de dollars.

La ligue a pris des mesures plus strictes concernant la falsification au cours des deux dernières années. La NBA a adopté des règles anti-falsification plus strictes au début de la saison 2019-2020, et elle a infligé une amende de 50 000 $ à Draymond Green de Golden State en août pour avoir enfreint la règle après ses commentaires sur le gardien des Phoenix Suns Devin Booker lors du redémarrage à Orlando.