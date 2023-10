La NBA a dévoilé aujourd’hui les terrains officiels sur lesquels les équipes joueront tout au long de la première édition. Tournoi NBA en saisonqui débutera le vendredi 3 novembre avec un programme double sur ESPN alors que les Knicks rendront visite aux Milwaukee Bucks à 19 h 30 HE et que les Denver Nuggets accueilleront les Dallas Mavericks à 22 h HE.

Les terrains, qui seront utilisés pour les matchs de groupe et les quarts de finale, présentent un design audacieux et distinctif à l’échelle de la ligue, indiquant instantanément aux fans lorsqu’un match comporte des implications pour les tournois NBA In-Season. Ce look unifié représente la première fois que la ligue met en place un terrain alternatif pour les 30 équipes et la première fois qu’une équipe de la NBA joue sur un terrain entièrement peint sans détails en bois. Ce sera également la première fois que les Boston Celtics, les Chicago Bulls, les Los Angeles Lakers, les New Orleans Pelicans et les Portland Trail Blazers joueront sur un terrain alternatif dans l’histoire des franchises.

Les courts, aux couleurs vives et audacieuses, partagent les détails de conception suivants :

Un court entièrement peint, bord à bord

Une Coupe NBA plus grande que nature sur le court central, affichant bien en évidence aux joueurs et aux supporters le nouveau trophée qui sera remis au champion

Un lavis de couleur contrasté d’une voie à l’autre, créant une « piste » de 16 pieds de large à travers le terrain

Silhouettes de la Coupe NBA dans les ruelles

Logos des équipes sur la Coupe NBA sur le terrain central et sur les lignes de fond

Le premier tournoi NBA In-Season débutera avec un jeu de groupe le vendredi 3 novembre sur les marchés des équipes NBA. Les tours à élimination directe commencent par les quarts de finale (4 et 5 décembre), également disputés sur les marchés par équipes, avant que le tournoi ne culmine au T-Mobile Arena de Las Vegas avec les demi-finales (7 décembre) et le championnat (9 décembre). ). Les partenaires de diffusion ESPN et TNT s’associeront pour diffuser 14 matchs pendant le Group Play. Plus d’informations sur le tournoi en saison sont disponibles iciet le planning des équipes pour la première moitié de la saison est disponible sur NBA LockerVision.

