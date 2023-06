La NBA examine l’offre du fonds qatari pour une participation minoritaire dans Wizards

Le fonds souverain du Qatar cherche à acquérir une participation dans le groupe qui détient les Washington Wizards de la NBA, a confirmé jeudi un porte-parole de la NBA.

L’accord proposé verrait la Qatar Investment Authority acheter une participation minoritaire dans Monumental Sports & Entertainment, le groupe dirigé par Ted Leonsis qui possède les Wizards, les Mystics de la WNBA et les Capitals de Washington de la LNH et représenterait une décision révolutionnaire d’un fonds souverain dans Sports d’équipe professionnels américains.

« Le conseil d’administration de la NBA examine actuellement un investissement potentiel de QIA dans Monumental Sports & Entertainment, la société mère des Washington Wizards, entre autres propriétés sportives », a déclaré le porte-parole de la NBA, Mike Bass, dans un communiqué.

Le Washington Post, citant une personne familière avec les termes, a rapporté que le fonds public qatari cherchait à acquérir une participation de 5 % dans Monumental Sports & Entertainment.

Bass a noté que la NBA avait ajusté ses règles en novembre 2022 pour « autoriser les investissements passifs, sans contrôle et minoritaires dans les équipes de la NBA par des investisseurs institutionnels, y compris les dotations universitaires, les fonds de pension étrangers et nationaux et les fonds souverains, sous réserve d’un ensemble de orientations politiques adoptées à cette époque.

« Tous ces investissements nécessitent un examen de la ligue, l’approbation du conseil d’administration de la NBA et le respect de la politique », a-t-il ajouté.

« Conformément à la politique (NBA), si elle est approuvée, QIA aurait un investissement passif et minoritaire dans l’équipe, sans aucune implication dans ses opérations ou sa prise de décision », a déclaré Bass.

L’Athletic a cité une « source de haut rang de la LNH » en disant que la ligue n’a jamais empêché l’investissement d’un fonds souverain. L’acquisition d’une participation dans une équipe nécessite l’approbation du conseil des gouverneurs de la ligue, et l’Athletic a rapporté que le comité exécutif de le conseil a déjà signé la vente.

S’exprimant la semaine dernière dans l’émission-débat syndiquée « The Dan Patrick Show », le commissaire de la NBA, Adam Silver, a parlé des investissements de l’État dans le sport et lors de la discussion de l’accord financier entre le PGA Tour et le Fonds d’investissement public saoudien, qui a soutenu le circuit de golf séparatiste LIF.

« Lorsque les Saoudiens investissent dans le sport, cela attire une attention démesurée », a déclaré Silver. « Maintenant, je ne veux pas m’en plaindre parce que nous voulons attirer une attention démesurée. D’un autre côté, quelqu’un pourrait descendre dans la liste là-bas. Ce sont des investisseurs dans certaines de nos plus grandes sociétés américaines. Certaines des marques les plus connues ont des investissements de leur part. Et je pense aussi que c’est une arme à double tranchant.

« J’entends les commentaires sur le sportwashing. Par contre, vous en parlez, d’autres en parlent.

« De la même manière, la Coupe du monde – la Coupe du monde de football, la Coupe du monde de football – a attiré énormément d’attention sur le Qatar. Je pense que les gens apprennent à connaître ces pays, apprennent ce qui se passe dans le monde d’une manière qu’ils n’auraient pas autrement. »

Investissement généralisé dans le sport

Le Qatar a fait de gros investissements dans le sport mondial au cours de la dernière décennie. Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris Saint-Germain, champion de France, est en négociation pour acquérir une participation dans le club de football italien Sampdoria, a déclaré une source à l’AFP le mois dernier.

QSI est propriétaire du club français depuis 2011, le transformant d’une équipe en difficulté en l’un des plus puissants d’Europe avec le président de QSI, Nasser al-Khelaifi, également président du PSG.

Il détient également une participation de 22% dans le meilleur club portugais de Braga.

Le Qatar a accueilli la Coupe du monde l’année dernière, lorsque le traitement réservé par le pays aux travailleurs migrants et son bilan en matière de droits de l’homme ont fait la une des journaux avant le tournoi.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)