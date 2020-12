Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a commencé à entendre parler du COVID-19 en janvier lorsqu’il a reçu des rapports du personnel du siège de la NBA en Chine.

En février, il en savait suffisamment pour le mentionner spontanément lors de sa conférence de presse annuelle All-Star. Dans les coulisses, Silver avait recruté une équipe pour en apprendre le plus possible sur le nouveau coronavirus.

Début mars, COVID-19 était dans la cour de Silver avec une épidémie dans la banlieue de New Rochelle, New York. Alors que les représentants du gouvernement minimisaient le virus, Silver savait à quel point c’était grave. Lorsque le centre d’Utah Jazz, Rudy Gobert, a été testé positif le 11 mars, Silver a compris qu’il devait suspendre les opérations de la ligue. Cela a déclenché une réaction en chaîne qui a modifié le calendrier sportif, révélant à quel point le virus peut être mortel.

«La sécurité, la santé et le bien-être de nos joueurs, entraîneurs, fans, toutes les personnes impliquées dans notre jeu, sont primordiaux», a déclaré Silver le 17 avril.

Dès le début de l’arrivée du COVID-19, Silver et la NBA ont fait confiance à la science, à la médecine et aux données et ont écouté des experts en maladies infectieuses, en santé mentale et en santé publique, des virologues, des épidémiologistes, des microbiologistes et des chercheurs.

«La NBA était depuis le début un leader en réponse au COVID», a déclaré Yonatan Grad, professeur adjoint d’immunologie et de maladies infectieuses à Harvard. «Dès qu’ils ont eu leur premier cas, ils ont fermé la ligue le même jour. Et je pense que c’est la première très grande institution culturelle à le faire. … Ils sont audacieux, s’occupent des problèmes de santé publique et y répondent dès le début. C’est conforme à leurs valeurs et à leur réflexion.

«L’autre aspect est que la réponse qu’ils ont établie était totalement basée sur la science et éclairée par la science. Ils voulaient donc suivre ce qui se passait réellement en temps réel et continuer à mettre à jour leurs protocoles et leurs activités en fonction de ce qu’ils voyaient.

La ligue a démontré qu’il était non seulement possible de jouer dans une bulle en toute sécurité, mais que certains de ses protocoles de santé et de sécurité pouvaient être utilisés pour aider à assurer la sécurité de la population en général.

La NBA a rédigé son premier document de protocole de santé et de sécurité de 113 pages en consultation avec des experts, dont le Dr David Ho, le célèbre chercheur sur le VIH qui a travaillé avec Magic Johnson, et le Dr Vivek Murthy, l’ancien chirurgien général américain, et le Dr Anthony Fauci. L’équipe COVID de la ligue a maintenu une communication régulière avec les Centers for Disease Control and Prevention.

«Je n’ai rien vu d’aussi complet de qui que ce soit. Pas seulement le gouvernement fédéral, je n’ai pas vu les gouvernements des États publier quoi que ce soit d’aussi complet et je n’ai vu aucune industrie qui publie quelque chose d’aussi complet », le Dr Rishi Desai, médecin en chef chez Osmosis et spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré à USA TODAY Sports les protocoles de bulles de la ligue.

La ligue a également révélé la valeur de la collaboration. Il a travaillé avec Yale pour accélérer le développement d’un test de salive COVID-19 abordable, s’est associé à la Mayo Clinic pour une étude sur les anticorps anti-coronavirus et a aidé Harvard à étudier les trajectoires virales complètes et la façon dont le virus peut être traité.

La NBA a contribué au bien public.

«Les efforts déployés pour essayer de contribuer à notre compréhension plus large du COVID-19 et pour accélérer le développement de nouvelles technologies ont été remarquables et élogieux», a déclaré Grad. «C’est assez incroyable, l’enthousiasme et l’ardeur avec lesquels ils veulent traduire ce qu’ils ont appris en information et en pratique cliniques et de santé publique.

Bien que la NBA ait gardé un record invaincu contre COVID-19 sur son campus en quarantaine, la pandémie a quand même donné des coups que la ligue attendait. La raison? La lutte contre le virus va au-delà de la prévention des décès et des taux d’infection. Cela implique également de gérer les problèmes de santé mentale.

La NBA a peut-être été écartée du danger du virus dans sa bulle à Disney World en Floride. Les joueurs et entraîneurs multimillionnaires de la NBA les ont peut-être protégés du taux de chômage du pays. Mais ils restaient toujours vulnérables de rester isolés sur un campus.

Ils y sont restés pendant une longue période loin de leur famille. Ils avaient peu de temps libre pour récupérer leur corps ou profiter d’activités de détente pour se détendre entre les entraînements et les jeux. Et les joueurs à prédominance noire de la NBA ont été profondément affectés par le conflit racial impliquant la brutalité policière contre des Noirs non armés, dont George Floyd, Breonna Taylor et Jacob Blake.

« C’est comme un déclencheur. Je ne pouvais pas imaginer devoir sortir et jouer et être loin de votre famille dans une bulle et traverser ces différents traumatismes », a déclaré Keyon Dooling, l’ancien conseiller en bien-être du syndicat des joueurs de la NBA, à USA TODAY Sports in Août. « C’est beaucoup de naviguer. Je pense que nos gars ont fait un travail fantastique en se concentrant sur le basket-ball, tout en se concentrant suffisamment sur les réalités que nous vivons au quotidien. Je suis donc extrêmement fier de nos gars pour leur résilience. , vulnérable et difficile à essayer d’apporter des changements d’une manière positive. «

De nombreux joueurs ont parlé de leurs difficultés quotidiennes à vivre dans la bulle. Tout en exprimant leur gratitude pour leur position privilégiée, les joueurs ont exhorté le grand public à demander l’aide d’amis, de familles et de travailleurs sociaux professionnels pour tout problème de santé mentale.

La ligue exigeait que les cliniciens des équipes restent disponibles pour les joueurs du personnel et du campus, que ce soit en personne ou en télésanté.

« Cela se passait franchement avant Orlando et même avant la pause de la saison en mars », a déclaré Jamila Wideman, vice-présidente du développement des joueurs de la NBA, à USA TODAY Sports en août. « La force que nous avons essayé de créer dans la bulle n’est possible que parce que les équipes, les joueurs, les entraîneurs et le personnel de l’équipe avaient déjà intégré les ressources au niveau de l’équipe et de la ligue. Cela a créé une base sur laquelle nous pourrions travailler. »

Et le travail accompli par la NBA, donnant l’exemple en 2020 à d’autres ligues et entreprises à travers le pays.