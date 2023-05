La NBA envisagerait de revenir au format East vs West All-Star Game

La NBA pourrait-elle revenir à son format traditionnel All-Star Game ?

La NBA envisage de ramener son All-Star Game à un format Conférence Est contre Conférence Ouest, a rapporté The Athletic vendredi.

Le rapport note que rendre le jeu plus compétitif a été un sujet clé de conversation entre la NBA et la NBPA concernant une nouvelle convention collective.

Alors que le volume de buts a considérablement augmenté au fil des ans, le NBA All-Star Game a développé une réputation négative d’être une simple fusillade offensive sans défense.

Chacun des six derniers matchs des étoiles de la NBA a vu deux joueurs servir de capitaines et rédiger leurs équipes respectives. Les capitaines d’équipe ont inclus LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Le dernier match des étoiles Est contre Ouest a eu lieu en 2017 lorsque l’Ouest a battu l’Est 192-182 à la Nouvelle-Orléans.

Le match des étoiles de cette année a vu l’équipe Giannis battre l’équipe LeBron 184-175 à Salt Lake City. Le repêchage de 2023 était différent des années précédentes en ce sens que les deux capitaines d’équipe ont sélectionné leurs listes avant le dénoncement.

Le match des étoiles de la saison prochaine aura lieu à Indianapolis.

