La NBA a ouvert une enquête sur le rôle de Jerry West, cadre des Los Angeles Clippers, dans la signature de Kawhi Leonard avec l’équipe en tant qu’agent libre en 2019 à la suite d’un procès intenté contre West lundi, a déclaré à USA TODAY Sports une personne familière avec les détails.

La personne a demandé l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement d’une enquête de la ligue en cours.

Lundi, Johnny Wilkes a intenté une action en justice devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, alléguant que West avait accepté de lui verser 2,5 millions de dollars s’il aidait les Clippers à signer Leonard en agence libre à l’été 2019.

Wilkes affirme également dans le procès qu’il a informé Dennis Robertson, l’oncle de Leonard, que Robertson recevrait une maison dans le sud de la Californie, un compte de frais de voyage et le propriétaire de Clippers, Steve Ballmer, financerait une campagne de marketing de 100 millions de dollars pour Leonard.

Wilkes dans le procès affirme qu’il a donné à West des informations critiques à utiliser dans le pitch des Clippers à Leonard lors d’une réunion d’agence libre.

Wilkes allègue également qu’après que Leonard a signé avec les Clippers, il a rencontré West dans un restaurant de Beverly Hills et West «a reconfirmé que lui et les CLIPPERS prendraient soin de lui et honoreraient leur accord. Jerry a ensuite demandé au demandeur de taper sa demande de paiement et de l’envoyer par courriel à son bon ami Jim Gray. Lors de la réunion, Jim Gray a envoyé au demandeur son adresse électronique. Le demandeur a formalisé sa demande par écrit et l’a envoyée par courrier électronique à Jim Gray peu de temps après », selon le procès.

West est un membre du Temple de la renommée du basketball qui a joué pour les Lakers et est devenu l’un des plus grands dirigeants du front-office du jeu, aidant les Lakers à remporter quatre championnats. Les Clippers ont embauché West en tant que consultant en 2017.

Le 31 mai 2019, la NBA a infligé une amende de 50000 $ aux Clippers pour avoir enfreint les règles anti-falsification de la ligue à la suite de commentaires faits à propos de Leonard par Doc Rivers, entraîneur des Clippers. Leonard jouait pour Toronto à l’époque.

TMZ a d’abord signalé le procès et obtenu une déclaration de West niant toute conduite inappropriée lors de la signature de Leonard.