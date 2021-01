MIAMI: La NBA adopte une politique plus stricte concernant les masques, disant aux équipes lundi que les joueurs de la liste active devront porter les masques sur le banc jusqu’à ce qu’ils entrent dans les matchs.

Cette note, obtenue par l’Associated Press, a été publiée le même jour que les Brooklyn Nets ont décidé que l’attaquant All-Star Kevin Durant était absent pour le match du mardi contre l’Utah, conformément aux protocoles de santé et de sécurité des ligues. coronavirus.

Parmi les nouvelles règles, qui entrent en vigueur mardi: les joueurs habillés pour les matchs et éligibles pour participer doivent porter un masque facial jusqu’à ce qu’ils entrent en jeu, tous les joueurs et entraîneurs doivent porter des masques lorsqu’ils sont en dehors de l’environnement de l’équipe s’ils sont avec d’autres joueurs. et les entraîneurs, et les joueurs doivent déclarer les noms de tout entraîneur privé, thérapeute, chiropraticien ou autre spécialiste avec qui ils travaillent en dehors des locaux de l’équipe.

C’est la dernière mise à jour d’un plan que la NBA et la National Basketball Players Association continuent d’évaluer, surtout ces derniers temps étant donné la hausse continue des cas après la saison des vacances. Si les joueurs travaillent avec des entraîneurs ou des thérapeutes en dehors des locaux de l’équipe, il leur est également rappelé de porter des masques et de prendre toutes les précautions possibles.

Pendant ce temps, une personne au courant de la situation a déclaré que Durant devra terminer une quarantaine de sept jours, ce qui l’exclurait également de trois matchs supplémentaires à domicile contre Philadelphie jeudi, à Memphis vendredi et à nouveau à domicile pour jouer à Oklahoma City le. Dimanche. La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat lundi parce que les Nets ne l’ont pas révélé publiquement.

Durant, qui avait coronavirus en mai, testé négatif ces derniers jours, a déclaré la personne à AP. Cela indiquerait que Durant a été exposé à quelqu’un qui a été testé positif pour coronavirus , basé sur les protocoles que la NBA et la NBPA utilisent.

ESPN et The Athletic ont d’abord signalé que Durant entrerait en quarantaine et manquerait des matchs. Durant est en moyenne de 28,2 points en six matchs pour les Nets, qui sont partis à 3-4.

Concernant les règles de masque mises à jour, un joueur qui sort d’un match n’est pas obligatoire mais fortement recommandé, la ligue a indiqué de mettre un masque après son retour sur le banc. Les règles sont réinitialisées à la mi-temps; les joueurs qui ne participent pas au match pour commencer le troisième quart doivent porter des masques jusqu’à ce qu’ils entrent en jeu.

Les joueurs inactifs ont été tenus de porter des masques pendant toute la durée du jeu, et cette règle reste inchangée. Les entraîneurs sont également tenus de porter des masques lorsqu’ils sont sur la ligne de touche, une autre règle qui reste en vigueur.

La ligue a également déclaré aux équipes lundi qu’elle avait augmenté de un la taille maximale du groupe de voyage. Il compte désormais 46 personnes, le changement étant effectué afin que les équipes puissent ajouter un membre du personnel chargé de gérer les exigences en matière de recherche des contacts pendant les voyages sur la route.

