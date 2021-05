La NBA crée le prix annuel du champion de justice sociale Kareem Abdul-Jabbar

La ligue sélectionnera un joueur après chaque saison, honorant l’individu qui démontre un engagement à sensibiliser à la justice sociale et aux inégalités. Les clubs de la NBA nommeront un joueur pour le prix, et les finalistes du groupe feront un don combiné de 200 000 $ à des organisations de justice sociale.

« Je suis honoré et reconnaissant d’être associé à ce prix qui récompensera les personnes dévouées et désintéressées qui luttent pour promouvoir la justice sociale pour toutes les personnes marginalisées », a déclaré Abdul-Jabbar dans un communiqué. « Pour moi, c’est un autre pas de géant dans la bonne direction pour le pays et toutes les personnes qui valorisent l’égalité. »

Six fois champion de la NBA et ancien grand des Lakers de Los Angeles, Abdul-Jabbar, 74 ans, est un défenseur de longue date de la justice sociale. Au cours de la dernière année, il a rejoint CNBC pour discuter des inégalités dans la communauté noire, appelant à plus d’éducation et de ressources financières.

« Les Noirs américains sont souvent les derniers embauchés et les premiers licenciés; nous pouvons changer cela », a déclaré Abdul-Jabbar à « Closing Bell » de CNBC en juin dernier. « Il existe de nombreuses façons positives de nouer des relations avec nos concitoyens, de travailler sur ce problème et de l’éliminer. »

La NBA a accru son attention sur la justice sociale et les inégalités comptent au cours de la dernière année après la mort de George Floyd. La ligue a engagé 300 millions de dollars pour aider les zones mal desservies et lutter contre les inégalités de revenus chez les Noirs. La ligue a distribué une autre tranche de subventions aux organisations sociales le mois dernier.