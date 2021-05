La NBA attire les joueurs et les investisseurs pour former une entité commerciale en Afrique

Benjamin Chukwukelo Uzoh 2e R de Rivers Hoopers of Nigeria rivalise avec Wilson Nshobozwa des Patriots Rwanda lors du match d’ouverture de la première Ligue africaine de basket-ball BAL à Kigali, capitale du Rwanda, le 16 mai 2021.

La National Basketball Association a créé son activité commerciale en Afrique, attirant des investisseurs et d’anciens joueurs, notamment Dikembe Mutombo, Grant Hill et Junior Bridgeman.

La NBA Afrique supervisera les activités de la ligue sur tout le continent, y compris l’exploitation de la Basketball Africa League, qui a été lancée le 16 mai. L’entité établira des partenariats commerciaux, élargira le contenu, les droits médiatiques et fournira un soutien aux gouvernements locaux qui cherchent à construire de nouvelles arènes de basket-ball. La NBA envisage le basket-ball comme un sport de premier plan dans toute l’Afrique dans 10 ans.

Les conditions spécifiques de l’investissement dans NBA Afrique n’ont pas été rendues disponibles, mais le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que la valeur de l’entreprise pour NBA Afrique était de près d’un milliard de dollars.

Groupe industriel basé au Nigeria Yinka Folawiyo Groupe et Helios Fairfax Partners Corporation, une société holding d’investissement qui négocie sur le Bourse de Toronto sous le symbole « HFPC », se trouvent des investisseurs de la NBA Afrique. Les anciens joueurs de la NBA Luol Deng et Joakim Noah sont également des investisseurs.

Le directeur des opérations Silver et NBA, Mark Tatum, occupera des sièges au conseil d’administration de la NBA Afrique, rejoignant Babatunde Folawiyo (PDG de Yinka Folawiyo) et Tope Lawani (co-PDG d’Helios Fairfax). NBA Africa sera dirigé par le PDG Victor Williams.

Lors de l’appel avec les journalistes, Williams a déclaré qu’une partie de la stratégie de NBA Afrique est d’accélérer le « développement de l’écosystème du basket-ball » en créant plus d’académies de jeunes qui serviront de voie pour les talents et la croissance de la marque de la NBA.

« Cette croissance prendra vie, entre autres, en augmentant l’empreinte de la NBA en Afrique et en ouvrant des bureaux supplémentaires sur des marchés prioritaires à travers le continent, à commencer par des pays comme le Nigéria, où il existe déjà une forte affinité pour le jeu », a déclaré Williams.

L’activité commerciale de la NBA en Afrique est similaire à son activité NBA Chine, qui est passée à plus de 5 milliards de dollars. Il a été lancé en 2008, avec un investissement de 253 millions de dollars de partenaires dont Disney. La NBA Chine a permis à la ligue d’accéder plus facilement au premier marché du pays, la Chine comptant 1,3 milliard d’habitants.

« Il y a des similitudes structurelles dans le fait que nous avons pris une zone géographique et l’avons découpée en une entité distincte et ajouté des partenaires stratégiques parce que nous reconnaissons que c’était la meilleure opportunité de croissance », a déclaré Silver, interrogé sur la comparaison de NBA Afrique avec ses activités en Chine. . « Mais je pense que la comparaison s’arrête probablement là. »

Une autre différence significative est que la NBA gère désormais une ligue en Afrique, tandis que l’Association chinoise de basket-ball est gérée par l’État. Mais les relations commerciales de la NBA avec la Chine restent tendues après un tweet de 2019 du directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey.

CCTV, le réseau de diffusion géré par l’État, n’a pas encore diffusé les matchs de la saison 2020-2021 après avoir brièvement repris les matchs de la NBA lors de la finale de la NBA 2020. Les finales de l’année dernière ont présenté les Lakers de Los Angeles, une équipe populaire dans le pays. Les jeux de la NBA sont disponibles en streaming en raison de l’accord de droits de 1,5 milliard de dollars de Tencent. Et les tensions entre les États-Unis et la Chine ne font pas d’affaires dans le pays plus facile à conduire.