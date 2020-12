SALT LAKE CITY: Le conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé à l’unanimité la vente vendredi des Utah Jazz à un groupe dirigé par l’entrepreneur technologique Ryan Smith, mettant fin aux 35 ans de la famille Miller en tant que propriétaires de la franchise.

L’accord comprend Vivint Arena, la filiale de la G League et la direction d’un club de baseball Triple-A. Une partie de l’accord de vente prévoit que l’équipe reste en Utah.

Ryan Smith est un entrepreneur et un chef d’entreprise avant-gardiste et communautaire qui sera un ajout fantastique à notre ligue, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué.

Smith est cofondateur de la société Qualtrics, basée dans l’Utah, qui a été vendue à SAP pour 8 milliards de dollars dans le cadre d’un accord entièrement en espèces finalisé l’année dernière.

Il a exprimé son enthousiasme dans une déclaration publiée par l’équipe. J’ai grandi en tant que grand fan de jazz, et cela rend cette journée encore plus spéciale », a déclaré Smith, dont l’épouse, Ashley, fait également partie du groupe de propriété. «Le Jazz a une équipe de direction phénoménale qui continuera de guider l’organisation. Nous sommes tous déterminés à construire et à construire en Utah.

Larry et Gail Miller ont acheté 50% du Jazz en mai 1985 pour 8 millions de dollars, puis ont acheté les 50% restants l’année suivante pour 14 millions de dollars. Forbes, dans son évaluation annuelle des franchises, a déclaré que le Jazz valait 1,55 milliard de dollars plus tôt cette année. La famille Miller conservera une participation dans la franchise.

Les Jazz ont le troisième meilleur record de la NBA depuis la saison 1985-86, leur pourcentage de victoires de .588 dans cette période derrière seulement San Antonio (.633) et les Lakers de Los Angeles (.596).

