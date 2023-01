La NBA admet que 2 appels incorrects ont aidé Donovan Mitchell à atteindre 71 points

Donovan Mitchell a eu besoin de chaque minute de prolongation pour obtenir ses 71 points. Mais la NBA admet qu’elle n’aurait jamais dû y aller.

Donovan Mitchell a connu le match de sa vie lundi soir, en perdant 71 dans une victoire palpitante en prolongation contre les Chicago Bulls. Mitchell avait besoin de chaque minute de prolongation pour arriver à 71 et les Cavs avaient besoin de chacun de ces points pour remporter la victoire.

Mais selon le rapport des deux dernières minutes de la NBA, les arbitres ont raté deux appels cruciaux qui auraient mis fin au match en temps réglementaire, donnant la victoire aux Bulls et tenant Mitchell bien en deçà de son total de points époustouflant.

Quels appels les arbitres de la NBA ont-ils manqués pour aider Donovan Mitchell à marquer 71 points ?

La première erreur a été un voyage sans appel sur Jarrett Allen qui a pris une passe de Mitchell, a pivoté dans la voie et a fait un crochet pour réduire l’avance des Bulls à 1.

La deuxième erreur était une violation de voie non appelée sur un lancer franc de Mitchell avec 4,6 à jouer. Mitchell a raté le tir intentionnellement, a obtenu son propre rebond et a effectué le lay-up pour forcer les prolongations.

Si la violation de la voie Mitchell est appelée correctement, les Bulls évitent probablement les prolongations et il termine avec 56 points. Si le tir au crochet d’Allen s’appelle un voyage, nous ne savons pas exactement avec combien de points il termine, mais les Bulls auraient eu une avance de cinq points avec huit secondes à jouer, évitant presque certainement les prolongations et gardant Mitchell bien en dessous de là où il a terminé. .

71 points, c’est toujours 71 points, mais les fans des Bulls peuvent simplement aller de l’avant et jeter un astérisque à côté de celui-ci s’ils le souhaitent.

Consultez The Step Back pour plus d’informations, d’analyses, d’opinions et une couverture unique du basket-ball. N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter Twitter et Instagram et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne par e-mail, Le tableau blanc.