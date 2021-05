L’ancienne icône de Cleveland et Miami était l’un des nombreux invités de la liste A à un événement promotionnel pour une marque de tequilla qu’il soutient avant que les Lakers ne battent les Golden State Warriors pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Un porte-parole de la ligue a confirmé que le grand James de tous les temps avait enfreint les protocoles de santé et de sécurité, mais une source aurait maintenant déclaré. ESPN qu’il ne manquera pas la pièce maîtresse cruciale de fin de saison car « la nature de l’événement n’a pas atteint un niveau de menace de propagation du virus ».

« Les réponses à ce tweet vont être des montagnes russes, » a prédit un spectateur en référence à un message annonçant le développement. Et mon garçon, ont-ils bien fait les choses.

RAPPORT: LeBron James «a été jugé coupable de violation des protocoles de santé et de sécurité de la NBA» lorsqu’il a assisté à un événement avec Drake mardi soir, via @mcten 😬😬 pic.twitter.com/6nwnIekMD3 – Hoop Central (@TheHoopCentral) 22 mai 2021

LeBron James ne sera pas suspendu pour violation des protocoles, selon des sources à ESPN. La nature de l’événement n’a pas atteint un niveau de menace de propagation du virus, comme décrit dans @McTenl ‘histoire ci – dessous. Dimanche, le premier match des Suns-Lakers. https://t.co/nEAcnBsbvv – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 22 mai 2021

Dans le cadre d’une brève séance photo en plein air, les invités – y compris James, la mégastar Drake et l’acteur de Black Panther Michael B Jordan – auraient été invités à fournir la preuve qu’ils avaient été vaccinés contre le coronavirus ou un résultat négatif récent du test Covid pour entrer.

Même avec ces mesures strictes, James a enfreint les règles de la ligue, le laissant potentiellement exposé à des avertissements, des amendes et des suspensions.

« C’est une violation des protocoles convenus et, comme nous l’avons fait dans d’autres cas comparables autour de la ligue, cela a été résolu avec l’équipe, » a confirmé un porte-parole de la ligue.

« Tout le monde pleure dans les commentaires car s’il était suspendu, cela donne à leur équipe une plus grande chance de remporter le titre », a déclaré un partisan de James, se référant aux séries éliminatoires.

« Euh, non – il s’agit plus des règles qui s’appliquent à chaque joueur au lieu de choisir qui sera suspendu et qui ne le fera pas, » vint une réponse.

James, quant à lui, refuse de confirmer s’il a été vacciné.

« Tout ce que je fais sur le sol est lié à ma famille, pour la majorité – pour 99,9 pour cent de cela », James a déclaré à la presse.

«Il s’agit donc de la santé et de la sécurité de ma famille, et c’est à cela que cela revient.

«Être disponible pour mes coéquipiers sur le terrain, c’est prendre soin de mon corps. Je fais tout ce que je peux pour être disponible aussi bien mentalement, physiquement que spirituellement.

«Mais quoi que ce soit de cette nature, c’est tout un discours de famille.

Lorsqu’on lui a directement demandé s’il avait reçu le vaccin, James a ri après avoir dit: « Ce n’est pas grave. »

En mars, avant le match All Star, il avait également déclaré: « C’est une conversation que ma famille et moi aurons. Je vais garder ça pour une chose privée. »

Et peut-être que jusqu’à ce que le joueur de 36 ans mette ses soupçons au lit une fois pour toutes, il sera toujours ouvert à de telles critiques.