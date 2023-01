La NBA a une forte augmentation dans les matchs à 50 points

Nous ne savons pas qui le fera et nous ne savons pas exactement quand cela se produira. Mais nous savons que quelqu’un marquera bientôt 50 points dans un match NBA. Et puis cela se reproduira. Et encore et encore et encore.

Les gros titres ont commencé à vous sembler familiers. Giannis Antetokounmpo a marqué 55 le 3 janvier. Klay Thompson a marqué 54 et Donovan Mitchell a marqué 71 le 2 janvier. Luka Doncic a marqué 50 et 60 et 51. Pascal Siakam et Darius Garland ont des matchs de 50 points cette saison. Lauri Markkanen a manqué de peu, avec un match de 49 points jeudi. Qui est le suivant? Kevon Looney ?

Un événement qui était rare il y a à peine dix ans est en train de devenir monnaie courante, et cette saison en particulier, les joueurs partent régulièrement pour 50 ans ou plus.

Il y a dix ans, en 2012-13, seuls trois joueurs avaient des matchs de 50 points. Dans les années 90, 80 et 70, le nombre de matchs à 50 points par saison était presque uniformément à un chiffre.