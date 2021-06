La NBA a établi un record de 1,46 milliard de dollars de revenus de sponsoring cette saison

La NBA a vu 13 nouveaux accords au cours de sa campagne de 72 matchs, y compris de Microsoft. Le secteur de la technologie a aidé la ligue à générer environ 115 millions de dollars par an en nouvelles dépenses. IEG a déclaré que les catégories technologiques, loterie, jeux, télécommunications et banques paient plus de 100 millions de dollars par an pour les parrainages de la NBA.

Des équipes, dont les Brooklyn Nets, ont ajouté de nouveaux accords au cours de la saison, portant le total à 27 clubs NBA avec des accords de patch. Motorola est la seule entreprise à proposer plusieurs correctifs. La société a des contrats avec les Nets, les Milwaukee Bucks et les Indiana Pacers.

Laatz a déclaré: « Certaines équipes reçoivent plus de 15 millions de dollars par an pour les écussons de maillot, ce qui est proche des 30 millions de dollars qu’un parrainage des droits de dénomination peut rapporter chaque année. »

Les entreprises privilégient les créneaux d’assurance, de vente au détail et d’alcool pour les parrainages de la NBA. IEG estime que chacune de ces catégories compte environ 70 transactions chacune. State Farm et Verizon font partie des « marques les plus impliquées », car chaque entreprise a conclu plus de 20 accords avec la ligue et ses équipes. De plus, Verizon a ajouté 12 nouvelles offres au cours de la saison.

La NBA termine maintenant sa saison alors que les équipes se disputent les championnats de conférence en séries éliminatoires. Les finales NBA devraient commencer le 8 juillet.