« Nous prévoyions qu’il y aurait des reports de match cette saison et avons planifié cette saison en conséquence », a déclaré Mike Bass, un porte-parole de la ligue, au New York Times. «Il n’est pas prévu de suspendre la saison. Nous continuerons d’être guidés par nos experts médicaux et nos protocoles de santé et de sécurité.

La NBA a reporté dimanche un match entre le Miami Heat et les Boston Celtics lorsque le Heat n’avait pas assez de joueurs disponibles en raison des protocoles de santé et de sécurité des coronavirus de la ligue. C’était le deuxième match de la saison reporté après que les protocoles aient laissé une équipe en désavantage numérique.

Avec les Celtics et les Heat, les Philadelphia 76ers, les Dallas Mavericks et les Chicago Bulls ont répertorié au moins trois joueurs sur leurs rapports de blessures au cours du week-end en relation avec les protocoles viraux de la ligue. Plusieurs autres équipes avaient également au moins un joueur répertorié, un contraste marqué entre la conclusion de la NBA et la saison 2019-2020 sur le campus de Walt Disney World en Floride au cours de l’été. Aucun match n’a été reporté à ce moment-là et aucun joueur n’aurait été testé positif.

Les rapports de blessures de la ligue ne disent pas si un joueur est absent parce qu’il a été testé positif ou s’il était simplement potentiellement exposé. Un joueur dont le test est positif pourrait être isolé pendant au moins 10 jours, et celui qui est exposé pourrait être en quarantaine pendant plusieurs jours. Chaque semaine, la NBA annonce combien de nouveaux joueurs ont été testés positifs. Dans son dernier rapport de mercredi, quatre joueurs avaient été testés positifs, contre zéro la semaine précédente et deux la première semaine de jeu.

«Nous sommes tous confrontés à un vaste ensemble de circonstances, nous devons donc rester calmes, et nous devons toujours avoir un plan pour l’adversité», a déclaré l’entraîneur Rick Carlisle avant le match des Mavericks contre l’Orlando Magic sur Samedi, quand Dallas manquait trois joueurs à cause des protocoles de virus. «Nous nous attendions à ce que ce genre de chose soit certainement une possibilité réaliste, et maintenant nous y faisons face.»