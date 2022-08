La navigation sera-t-elle fluide pour Arkady Dvorkovich et Viswanathan Anand aux urnes ?

Le président sortant de la Fédération internationale des échecs (FIDE), Arkady Dvorkovich semble se diriger vers la victoire aux élections qui se tiendront prochainement, ont déclaré des délégués et des officiels.

Même un ancien rival exprime désormais son soutien à Dvorkovich.

Cependant, il ne faut pas prendre ces opinions pour argent comptant. Les votes attendus par Dvorkovich pourraient ne pas se concrétiser lors des élections, soulignent les membres du camp rival.

Les choses qui s’opposent fermement à Dvorkovich lors des élections sont – être un Russe, être l’ancien vice-premier ministre de la Russie et l’action militaire de la Russie contre l’Ukraine au début de cette année.

« Le président actuel (Dvorkovich) sera facilement réélu. La majorité des fédérations d’échecs en Europe et aux États-Unis voteront pour lui », a déclaré à l’IANS Georgios Makropoulos, qui s’est battu sans succès contre Dvorkovich en 2018.

Cette fois-ci, Makropoulos de Grèce tente de faire son retour à la FIDE en briguant le poste de vice-président.

« Pour moi, la FIDE est importante et non le poste de président. J’aiderai la FIDE », a-t-il ajouté.

« Au niveau géopolitique, l’Europe et les États-Unis ont pris des mesures sérieuses contre la Russie. Mais lors des élections de la FIDE, la Fédération européenne et la Fédération américaine pourraient voter en faveur de Dvorkovich », a déclaré à l’IANS un délégué d’un pays européen, préférant l’anonymat.

Convenant que la FIDE sous Dvorkovich a fait du bon travail pour le jeu, ses rivaux ajoutent que beaucoup plus pourrait être fait si un non-Russe est maintenant à la barre.

La FIDE sous Dvorkovich a augmenté son budget, réduit les cotisations qui lui sont versées par les fédérations nationales d’échecs et a recruté de nouveaux sponsors.

“Au cours des quatre dernières années, Dvorkovich a promu les échecs à travers des activités sociales comme les échecs en prison, les échecs pour aider les enfants autistes et les échecs dans les écoles en enseignant les échecs aux instructeurs qui à leur tour formeraient les élèves. Et aussi peu d’autres choses qui n’ont jamais existé dans le passé, comme obtenir des entreprises russes comme sponsors, se sont produites sous Dvorkovich », a déclaré à IANS un responsable de la FIDE ne voulant pas être nommé.

Selon lui, la FIDE a également accordé une aide financière pour diffuser largement le sport sur certains continents.

Cela mis à part, Dvorkovich a élargi la gestion de la FIDE en faisant travailler des personnes à plein temps pour faire de l’organisation, alors qu’auparavant, elle était dirigée par une poignée d’individus, a ajouté le responsable.

La seule chose qui ne s’est pas produite, c’est que les échecs sont devenus une partie des Jeux olympiques pendant le mandat de Dvorkovich.

De plus, la FIDE avait aboli le vote par procuration lors des élections.

Les délégués à la réunion du Congrès de la FIDE n’ont pas dit grand-chose au sujet de l’ancien champion du monde Viswanathan Anand faisant partie de l’équipe électorale de Dvorkovich.

Anand est candidat au poste de vice-président de la FIDE au sein de l’équipe de Dvorkovich.

Suite à l’action militaire de la Russie contre l’Ukraine, la FIDE dirigée par Dvorkovich a déplacé la 44e Olympiade d’échecs de Moscou à Chennai ; décidé de ne pas organiser de compétition d’échecs FIDE en Russie et en Biélorussie ; de ne pas afficher les drapeaux nationaux russes et biélorusses ou de jouer leur hymne dans ses tournois classés (mais a autorisé l’utilisation du drapeau de leur fédération nationale d’échecs, logo officiel); suspendre les équipes nationales russe et biélorusse de ses tournois ; simplification des joueurs jouant sous le drapeau de la FIDE et résilié les accords de parrainage avec des sociétés russes et biélorusses.

La Commission FIDE pour les échecs féminins avait mis en place une collecte de fonds pour les joueuses d’échecs ukrainiennes et leurs familles touchées par la guerre.

« Les élections FIDE vont créer une surprise. Arkady pourrait ne pas obtenir les votes qu’il espère », a déclaré le vice-président honoraire de la FIDE, Ian Wilkinson, qui brigue le poste de vice-président au sein de l’équipe du grand maître des échecs (GM) Bachar Kouatly.

Kouatly est en compétition contre Dvorkovich.

L’élection FIDE est un concours à quatre avec les candidats suivants, Andrii Baryshpolets, président et Peter-Heine Nielsen, vice-président; Inalbek Cheripov, président et Lewis Ncube, vice-président ; Dvorkovich, président et Anand, vice-président ; Kouatly, président et Wilkinson, vice-président.

« La situation au sein de la FIDE a changé après le 24 février (le jour où la Russie a commencé son action militaire contre l’Ukraine). Arkady est synonyme de Russie. Ainsi, un nouveau parrainage d’entreprise par d’autres entreprises mondiales peut ne pas se concrétiser. Il y a des sanctions contre les entreprises russes », a déclaré Kouatly à IANS.

Il a également déclaré que la FIDE devait rembourser d’énormes sommes aux entreprises russes après avoir annulé leurs accords de parrainage.

