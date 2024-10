La navigation semble fluide pour Verizon/Frontier – analystes

de Verizon Un jeu de 20 milliards de dollars pour l’opérateur de réseau fibre optique Frontier Communications ne rencontrera probablement pas de problèmes majeurs de la part des régulateurs ou des concurrents, selon une poignée d’analystes financiers.

« Frontier sera racheté par Verizon », ont écrit les analystes financiers de TD Cowen dans une note aux investisseurs cette semaine. « Après le T-Mobile Capital Markets Day, nous constatons une probabilité plus faible d’une offre supérieure pour Frontier. Les investisseurs privés sont plus susceptibles de regrouper des réseaux FTTH régionaux plus petits. [fiber to the home] joueurs, pour ensuite éventuellement vendre aux 3 grands transporteurs. Nous espérons que l’accord sera conclu comme annoncé. »

T-Mobile a organisé sa journée des marchés financiers le mois dernier et le PDG Mike Sievert a suggéré que l’opérateur n’était pas intéressé à défier Verizon pour Frontier. « Nous ne travaillons sur rien d’autre dans ce domaine [fiber] l’espace en ce moment », a-t-il déclaré.

Sievert a déclaré que T-Mobile était satisfait de ses deux accords de fibre optique annoncés, l’un avec KKR pour Metronet et un avec EQT pour Lumos.

En effet, L’activité fibre de T-Mobile propose aujourd’hui des services sur 28 marchés répartis dans huit États. T-Mobile s’est associé à une variété de petits opérateurs de fibre optique pour développer son activité fibre.

D’autres analystes ont convenu que Verizon ne serait probablement pas confronté à des offres opposées de la part de T-Mobile, ou de quiconque, pour Frontier.

« Nous pensons qu’il est peu probable qu’une offre plus élevée émerge maintenant (mais ce n’est pas impossible) », ont écrit les analystes financiers de New Street Research dans une récente note aux investisseurs. Cependant, les analystes ont réitéré leur conviction que les actionnaires de Frontier devraient refuser de voter en faveur de l’accord avec Verizon à moins qu’ils ne reçoivent un prix plus élevé.

Enfin, un initié de Washington DC a fait valoir que le projet d’achat de Frontier par Verizon serait approuvé par les régulateurs fédéraux. Blair Levin, conseiller politique de New Street Research et ancien haut responsable de la FCC, a fait valoir que l’achat de Frontier par Verizon ne soulèverait pas de problèmes antitrust et ne rencontrerait donc probablement pas d’opposition de la part du ministère de la Justice. Dans une note récente adressée aux investisseurs, Levin a également fait valoir que les concurrents de Verizon comme Comcast et Charter Communications n’utiliseraient probablement pas leur capital politique pour s’opposer à la transaction.

Verizon a déclaré qu’il espérait finaliser son achat de Frontier d’ici mars 2026.

Les autres achats de T-Mobile

Metronet et Lumos ne sont pas les seules sociétés à rassasier l’appétit de T-Mobile.

Côté sans fil, T-Mobile en mai a proposé une acquisition de 4,4 milliards de dollars de l’opérateur de réseau sans fil régional USCELLULAIRE. Les sociétés s’attendent à ce que cette transaction soit finalisée d’ici le milieu de l’année prochaine.

Levin, l’ancien responsable de la FCC, a déclaré qu’il ne s’attendait pas non plus à ce que les régulateurs fédéraux s’opposent à cette transaction.

Selon les hauts dirigeants d’USCELL, l’accord avec T-Mobile est nécessaire pour éviter un effondrement plus large des activités de l’opérateur régional. « UScellulaire a constamment perdu des abonnés ces dernières années, malgré le déploiement de diverses stratégies pour tenter d’arrêter ce déclin. Les pertes d’abonnés se sont accélérées en 2022, année au cours de laquelle UScellulaire a investi massivement dans les promotions. UScellulaire prévoit qu’elle continuera à perdre des abonnés à l’avenir », L’équipe de direction de l’entreprise a déclaré aux responsables de la FCC lors d’une récente réunion : selon un dossier de UScellulaire.

En outre, les dirigeants d’USMobile ont fait valoir que la diminution de la clientèle de l’opérateur avait contraint l’entreprise à réduire ses investissements dans son réseau 5G. « La baisse des revenus d’abonnement signifie que les liquidités nécessaires pour rembourser cette dette doivent provenir d’une réduction des dépenses liées aux opérations d’UScellulaire. En conséquence, UScellulaire a réduit ses dépenses sur son réseau et a renoncé à certains autres investissements », a expliqué la société.

Dans son dossier, UScellulaire a cité déclarations de son CTO Michael Irizarry, qui a averti que « nous sommes confrontés à des défis importants qui ne feront qu’élargir l’écart entre la qualité de notre réseau et celle de nos concurrents à court et à long terme ».

Les dirigeants de USMobile ont fait valoir que ces défis soulignent la nécessité d’une transaction avec T-Mobile.