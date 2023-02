La navetteuse Tanya Hemanth s’exprime sur la victoire du tournoi iranien et la ligne du foulard

Pour Tanya Hemanth, la navetteuse indienne qui a remporté la médaille d’or en simple féminin lors du 31e Iran Fajr International Challenge qui s’est tenu à Téhéran, gagner le match pour l’Inde et travailler dur pour améliorer son classement mondial était le plus important. Porter le foulard pour recevoir la médaille lors de la cérémonie de remise des prix relevait à peu près d’une « simple coutume de cérémonie » et respectait le pays hôte, l’Iran.

Tanya a joué un match brillant et a surpris sa compatriote indienne et tête de série Tasnim Mir pour remporter le titre en simple féminin. Tanya a complètement dominé le concours et a mis fin à ce qui était considéré comme le match le plus court de la journée en battant Mir dans des matchs consécutifs avec un score de 7-21 11-21.

Avec cette victoire, son classement mondial passera désormais de 73 à 60.

Une Tanya ravie a parlé à News18 de son jeu et a décrit comment la victoire s’est déroulée car seules les femmes étaient autorisées à assister ou même à regarder tout le tournoi. Tanya a déclaré que dans le premier set, elle et Tasnim jouaient sur un pied d’égalité, mais au fur et à mesure que le jeu progressait, elle a pris le dessus.

“J’ai commencé à traverser. Dans le deuxième set également, c’était similaire au premier, puis j’ai trouvé les bonnes opportunités et j’ai commencé à faire plus d’échanges pour terminer le match », a déclaré le joueur de 19 ans. « Je suis ravi de la victoire. C’était une très belle expérience de voir un stade rempli de femmes. C’était une première pour moi et très inspirant. Même les photographes et les organisateurs étaient tous des femmes. Je l’ai porté en respectant le pays.

Elle répondait à une question sur les gagnants du 31e Iran Fajr International Challenge à qui on avait demandé de porter un foulard lors de la cérémonie de remise des médailles.

Le père de Tanya, Hemanth, voulait également que les médias se concentrent sur le match joué entre Tanya et Tasnim et sur la façon dont c’était une bonne réussite pour l’Inde.

« Nous sommes allés en Iran pour jouer au tournoi de badminton. Ma fille a gagné la médaille d’or. Nous avons suivi la coutume cérémonie simple et nous sommes de retour. Tout le tournoi a été organisé par des femmes en Iran et l’hospitalité était très bonne.

Nous sommes ici en tant que sportifs et rien d’autre”, a-t-il déclaré à News18.

Selon les organisateurs, cela faisait partie de la convention de l’événement que les vainqueurs des matchs portent un foulard lors de la cérémonie de remise des médailles. Cette pratique était également répandue l’année dernière lorsque Tasnim a remporté la médaille d’or pour l’Inde.

Tanya et Tasnim s’entraînent sous la direction de U Vimal Kumar, ancien entraîneur national en chef de l’Inde et directeur de la Prakash Padukone Badminton Academy.

Fière de la façon dont les deux joueuses ont travaillé dur pour grimper plus haut dans le classement mondial, Kumar a également estimé que «les joueuses ont encore beaucoup de retard à rattraper au niveau international par rapport aux hommes, et plus les tournois qu’elles jouent mieux ils s’en sortiront”.

“Je n’arrête pas de leur dire qu’ils doivent tous les deux travailler et entrer dans le top 30 du classement mondial. Ce n’est qu’alors qu’ils pourront jouer comme Saina ou Sindhu, ou atteindre ce niveau. Ces filles ont besoin de beaucoup d’entraînement en match et d’une exposition internationale comme jouer avec les Chinois, les Coréens et les Indonésiens et s’habituer à leur rythme. Ensuite, ils peuvent faire les choses en grand », a déclaré Kumar à News18.

À propos du port du hijab, Kumar a déclaré que “le port du foulard lors de la distribution des prix est acceptable”.

« Les organisateurs n’ont pas insisté pour que nos filles portent le hijab en jouant ou se couvrent complètement comme les Iraniennes. Cela aurait été différent. Nos filles ne sont pas habituées à ça. Au lieu de cela, ils ont permis à la fille de jouer, ce qui est une très bonne chose », a-t-il déclaré.

Kumar a ajouté que le sport est une “force unificatrice” et peut faire beaucoup de bien. Il pense que cela aide à brouiller les différences, même dans la religion.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici