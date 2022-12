La navetteuse Manisha Ramadass nommée joueuse de para-badminton féminine de l’année de la BWF

La jeune navetteuse indienne Manisha Ramadass a été nommée joueuse para-badminton féminine de l’année de la BWF par la Fédération mondiale de badminton (BWF), a annoncé lundi.

Championne du monde de la section SU5, Manisha Ramadass a remporté 11 médailles d’or et cinq médailles de bronze au total en 2022 et a été nommée joueuse de para-badminton féminine de l’année de la BWF pour sa superbe performance.

Les autres concurrents de cette section étaient les Indiens Nithya Sre Sumathy et Manasi Joshi, Sarina Satomi, Giuliana Poveda Flores et Pilar Jauregui.

En para-badminton, la Commission des récompenses de la BWF a accordé une allocation spéciale pour que les Championnats du monde de para-badminton de la BWF 2022, qui se sont terminés le 6 novembre, soient inclus dans la liste des tournois éligibles.

L’Indien Pramod Bhagat figurait parmi les présélectionnés pour le joueur de para-badminton masculin de l’année de la BWF, mais le prix a été décerné au champion du monde WH2 et champion paralympique en titre Daiki Kajiwara, vainqueur de 10 médailles d’or et de quatre médailles de bronze au total. Les Japonais ont obtenu le feu vert de la Commission des récompenses BWF devant Cheah Liek Hou, Lucas Mazur, Chu Man Kai et Choi Jungman en plus de Bhagat.

Dans les récompenses correspondantes pour les navetteurs valides, l’extraordinaire domination de Viktor Axelsen et Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong cette saison a été honorée en remportant les prix BWF Player of the Year dans leurs catégories respectives.

Axelsen a remporté le titre de joueur masculin de l’année de la BWF pour avoir balayé presque tout sur son passage. Pendant la période d’admissibilité du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022,

Axelsen a remporté neuf titres, dont sa deuxième couronne aux Championnats du monde Total Energies BWF, qui a été obtenue grâce à trois titres consécutifs du HSBC BWF World Tour, a déclaré la BWF dans un rapport sur son site officiel.

Les Chinois Zheng/Huang ont été presque imbattables en double mixte, avec neuf titres, et ont reçu le Paire BWF de l’année devant Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan et Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

La joueuse de l’année de la BWF a été remportée par la Japonaise Akane Yamaguchi, qui a remporté le rare honneur de remporter deux titres de champion du monde consécutifs en l’espace de neuf mois. Elle a également remporté deux autres titres – le All-England Open 2022 et le Japan Open 2022. Les autres prétendants étaient An Se Young et Tai Tzu Ying.

La superbe régularité de Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto jusqu’en 2022, lorsqu’ils ont disputé huit finales et en ont remporté quatre, les ont nommés joueurs les plus améliorés de l’année de la BWF. Les Indonésiens ont remporté l’honneur devant HS Prannoy et Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong.

Le Japonais Kodai Naraoka, 21 ans, qui a connu une ascension fulgurante en 2022, a remporté le titre de joueur le plus prometteur d’Eddy Choong de l’année. Naraoka a fait quatre finales et a remporté l’Open du Vietnam.

