Il y a un aspect dans lequel la Copa Libertadores d’Amérique du Sud bénéficie d’un avantage sur son équivalent européen, la Ligue des champions: son manque de prévisibilité.

L’Europe a maintenant un groupe auto-entretenu de clubs d’élite en lice pour le grand prix. Au cours des dernières années, l’Amérique du Sud a commencé à emprunter une voie du «même vieux, même vieux», avec une domination totale des clubs du Brésil et de l’Argentine. Cela dit, les Libertadores continuent d’avoir un éventail beaucoup plus large de clubs capables de lancer un défi de titre.

Nulle part ce fait n’est plus clair que lors du dernier tour de qualification de cette saison. Alors que les plus grands poids lourds d’Europe se battent pour une place en demi-finale, certains des meilleurs clubs sud-américains se battent encore pour tenter de garantir leur place dans la phase de groupes.

Huit équipes se battent pour les quatre places de groupe restantes. En Europe, ce serait un prélude largement hors de propos, mais en Amérique du Sud, tous les clubs espèrent qu’avec un vent juste derrière eux, ils pourraient potentiellement aller loin dans la compétition. En fait, quatre de ces huit équipes ont remporté les Libertadores au cours des 10 dernières années.

Il y a une bataille de deux champions récents, alors que la manche commence mardi avec les champions 2014 de l’Argentine San Lorenzo à domicile contre Santos du Brésil. Santos, qui a remporté son troisième titre en 2011, a perdu en finale du tournoi de l’année dernière contre Palmeiras.

Une seule des cravates ne contient pas d’ancien vainqueur. Même ainsi, c’est un affrontement de titans. Bolivar de Bolivie était demi-finaliste en 2014, et maintenant en tant que partenaire du City Football Group, ils aspirent à quelque chose de similaire. Ils clôturent le tour jeudi à domicile face à l’Atletico Junior de Colombie, qui a peu de pedigree récent de Libertadores mais qui a été de gros frappeurs dans la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud, perdant la finale 2018 aux tirs au but.

Ses compatriotes colombiens, l’Atletico Nacional, ont remporté le Libertadores en 2016 et visitent mercredi le Libertad du Paraguay, qui est toujours fort dans la compétition, atteignant les quarts de finale l’année dernière, ainsi qu’en 2011 et 2012.

Mais au milieu de tout cela, il y a une égalité qui se démarque – un affrontement entre deux clubs qui sont tous deux très différents et avec de fortes similitudes.

Gremio du Brésil est un club géant avec une masse suivi et une glorieuse tradition. L’Independiente del Valle de l’Équateur est une petite équipe avec une très petite base de fans qui fait partie de la première division de leur pays depuis un peu plus d’une décennie.

Ce qui les rassemble, c’est leur bonne administration et leur engagement en faveur du développement des jeunes. Independiente del Valle existe pour produire et vendre des joueurs. Rien n’illustre mieux cela que le développement d’un poste unique en milieu de terrain central. Jusqu’à il y a un peu plus d’un an, il appartenait à Alan Franco. Il a été vendu au Brésil et remplacé par Moises Caicedo, qui a fait une impression si immédiate qu’il a bondi sur Franco pour entrer dans l’équipe nationale de l’Équateur et a ensuite été vendu à Brighton en Premier League. Et sa place a maintenant été occupée par le petit Pedro Vite, qui est déjà en train de gagner des éloges.

La réalité du football sud-américain contemporain transforme même les plus grands clubs en vendeurs de talent, et Gremio l’a fait aussi bien que n’importe qui. Le milieu de terrain central Arthur a été développé, vendu à Barcelone et remplacé par Matheus Henrique, déjà coiffé par le Brésil. Quand il passe à autre chose, le pied gauche Darlan a été préparé pour le remplacer. Les ailiers ont également été une spécialité. Everton a été vendu à Benfica l’année dernière et remplacé par Pepe, qui déménage bientôt à Porto – et il y en a beaucoup derrière lui.

Gremio a remporté les Libertadores en 2017, était demi-finaliste en 2018 et 2019 et quart de finale l’année dernière. Independiente del Valle a été battu finaliste en 2016 et n’a pas eu la chance de ne pas se qualifier pour les quarts de finale de l’année dernière. Entre les deux, ils ont remporté le Sudamericana 2018.

Ces deux camps sont donc de sérieux prétendants. Mais un seul peut passer à la phase de groupe. Ce match est si important pour Gremio qu’il a même éclipsé leur match national samedi contre leurs rivaux locaux Internacional. Ce choc, le soi-disant Gre-Nal, est considérée comme la rivalité la plus féroce au Brésil, mais à cette occasion, Gremio a utilisé le jeu comme préparation pour les Libertadores.

Le nouvel entraîneur de l’Inter, l’Espagnol Miguel Angel Ramirez, était jusqu’à très récemment l’homme en charge d’Independiente del Valle, faisant de ce match une répétition idéale. Il a déjà implanté le jeu de type possession qu’il a utilisé en Equateur. Gremio est également généralement une équipe basée sur la possession, mais samedi, ils ont beaucoup plus insisté sur le marquage, sur l’interruption du circuit de passes de l’opposition et l’alternance entre descendre en profondeur pour lancer la contre-attaque et appuyer haut pour empêcher l’autre côté de construire. l’arrière. Tout cela ressemblait à une préparation pour affronter Independiente del Valle, en particulier lors du match aller de mercredi à l’altitude de Quito.

Les Équatoriens sont désormais entraînés par un Portugais, l’ancien spécialiste de la jeunesse de Benfica Renato Paiva. Il a donné une continuité au travail de Ramirez mais est également heureux de passer à un retour à trois. Ce système a la possibilité de lui donner un homme supplémentaire au milieu de terrain et d’aider l’équipe à passer, mais il peut aussi les rendre vulnérables sur les flancs.

Les deux faces de la médaille étaient visibles au tour précédent, où Independiente del Valle a perdu 1-0 à l’extérieur face à l’Union Espanola du Chili avant de les battre 6-2 à domicile.

Les Chiliens ont joué trois à l’avant – un geste audacieux, surtout en altitude et en ont finalement payé le prix. Mais ils ont également créé des moments dangereux – et il y a eu un bref moment en seconde période à Quito lorsque deux buts rapides ont ramené à la maison qu’ils pourraient réussir un retour remarquable.

Gremio marquera mieux au milieu de terrain que l’Union Espanola et peut également porter une réelle menace sur les flancs. Pepe n’est peut-être pas en forme dans le temps, mais Ferreira, légèrement bâti, est un opérateur très talentueux – et Gremio a remporté le derby de samedi avec une frappe de dernière minute de Leo Chu, un autre ailier à sortir de leurs rangs de jeunes.

Le décor est donc planté pour des matches dignes des derniers huitièmes de finale de la compétition. Mais les Libertadores ont tendance à servir ce genre de fête même dans les tours de qualification.