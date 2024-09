« La nature est belle, elle n’a pas besoin de design »

Un jour de 2000, Leonard Ng a réalisé que le secteur bancaire n’était pas sa vocation. Quinze années en tant que trader pour compte propre à la United Overseas Bank de Singapour lui ont semblé plus que suffisantes. « Le trading a une durée de vie limitée », dit-il. « Il n’y a vraiment rien à montrer de ses efforts, à part les avantages et les inconvénients d’un livre de comptes. »

Il a cherché l’inspiration autour de lui. Il avait apprécié passer du temps avec un architecte lors de la mise en service d’une propriété dans sa ville natale de Singapour, et n’arrêtait pas de penser aux prairies canadiennes, où il avait passé du temps en tant qu’étudiant de premier cycle en Saskatchewan. Une combinaison de nature et de design lui semblait séduisante. Il a donc changé de cap et s’est qualifié comme architecte paysagiste, en suivant des cours du soir tout en travaillant à la banque. « Un jour, j’étais responsable du bureau des accessoires pour la formation sur les obligations, et le lendemain, j’étais stagiaire à la Conseil des parcs nationaux.”

Le jardin est dépourvu d’herbe. Ng a cultivé une mauvaise herbe locale résistante à la sécheresse et l’a transformée en une sorte de pelouse

La transition a été difficile, mais son engagement a porté ses fruits. L’année dernière, Ng a reçu le prix du design du président de Singapour.créateur de l’année » — ayant déjà remporté quatre titres de » design de l’année « . Ensemble, ils récompensent 16 années d’engagement pour faire de Singapour une ville-jardin, l’une des plus vertes au monde.

Il n’est donc pas surprenant que nous nous rencontrions dans le jardin de la maison de Ng, une maison lumineuse à deux étages conçue par les architectes locaux RT+Q, dans le quartier de Leedon à Singapour, une zone vallonnée de maisons de luxe fermées.

La grande cuisine ouverte s’ouvre sur le jardin avant dans un sens et sur la piscine dans l’autre

Son jardin est délibérément dépourvu d’ordre : « Je voulais donner l’impression d’être dans une forêt naturelle », explique-t-il. « Il n’y a pas de lignes droites ici. Les feuilles mortes sont laissées sur le sol et les arbres sont répartis de manière inégale. » Le jardin est multicouche, comme une forêt tropicale : le kauri de Bornéo, le myrte de Malaisie et les arbres parapluie créent une canopée, les épiphytes poussent sur les branches à mi-hauteur et les palmiers chinois parsèment le sol.

C’est en partie une question pratique : « Je voulais que ce soit un paysage autonome et nécessitant peu d’entretien. En tant qu’architecte paysagiste, je suis assez exigeant, mais je n’ai pas vraiment beaucoup de temps. »

Ng souligne que le jardin est dépourvu d’herbe – remarquablement, ce spécialiste primé de l’aménagement paysager ne possède pas de tondeuse à gazon – et à la place, Ng a récolté et cultivé une mauvaise herbe locale résistante et résistante à la sécheresse, et l’a réutilisée pour lui donner une apparence de pelouse, coulant comme une cascade sur une marche.

En se promenant dans la maison baignée de lumière, on voit des plantes partout, à l’intérieur et autour d’elle

La maison elle-même a été conçue sur mesure pour combiner deux logements, l’un pour lui, sa femme et ses trois filles (15, 17 et 19 ans), et l’autre pour ses beaux-parents, séparés par un ascenseur central. Tout est ouvert, la nature y est invitée : la grande cuisine ouverte donne directement sur le jardin de devant dans un sens et sur la piscine dans l’autre. Les calaos sont des visiteurs fréquents, tout comme les écureuils, qui ont l’habitude de voler leurs fruits. Le jardin semble être une pièce supplémentaire, intrinsèque à la maison.

Une lourde table à manger en bois est aussi courbée que le jardin, façonnée pour conserver les caractéristiques naturelles de l’arbre dont elle provient. Un couloir est transformé en une sorte de remise non dissimulée ; des outils et une tronçonneuse sont suspendus en ordre sur le mur.

Ng a une passion pour la collection de projecteurs anciens provenant de vieux navires de guerre, admirant « la combinaison de l’esthétique industrielle, de la fonction de communication et d’éclairage… et de l’histoire ». Ils sont disposés dans les coins des pièces, ajoutant à l’atmosphère industrielle. La collection de ses beaux-parents de figures en bronze grandeur nature des dynasties Qin et Han, réalisées par l’artiste chinois Cai Zhisong, peuple également la maison, allongées près d’un escalier en colimaçon, debout comme des sentinelles près de l’entrée.

Dans un jardin de style japonais, des carpes koï nagent dans un étang incliné pour créer une impression de perspective allongée

A l’étage, dans son bureau, au-delà d’une grande chambre principale avec un ventilateur de plafond en bois que l’on voit plus souvent dans les vieilles maisons coloniales de Singapour, Ng s’adonne à une autre passion : les minéraux et les cristaux, un intérêt que Ng partage avec l’une de ses filles. Les cristaux fleurissent dans de petites boîtes sur des étagères. De plus petites plantes prospèrent ici sous l’attention de lumières photographiques suffisamment sophistiquées pour impressionner le photographe du FT. Ng travaille sous un panneau routier indiquant Frankel Walk, un souvenir de sa précédente maison sur la côte est de Singapour ; sa famille l’a achetée aux enchères lorsque les panneaux ont été renouvelés.

En parcourant la maison, l’attention de Ng se tourne constamment vers les plantes qui se trouvent à l’intérieur et autour. Sur le toit de la salle de gym, près de la piscine, Ng montre des plantes suspendues en tissu qui réduisent la chaleur et le besoin de climatisation. Près de la piscine se trouvent des théiers pleureurs australiens et, dans un jardin séparé de style japonais dans l’aile de la maison de ses beaux-parents, des carpes koï dérivent dans un étang incliné (par Ng) pour créer une impression de perspective allongée. Il y a des casuarinas glaucas (surnommés de manière ludique Cousin Itt pour leur ressemblance avec le personnage de la Famille Addams) drapés sur le sol comme un tapis. Des herbes poussent dans des pots. Ng peut nommer chaque plante sous sa forme latine ; si nous empruntons cette voie, lui dis-je, l’histoire va nécessiter une vérification des faits.

Une série de bassins mène les visiteurs à l’entrée et au jardin. Cela semble logique, car depuis le début, l’eau a caractérisé l’approche de Ng en matière d’aménagement paysager.

Singapour entretient une relation étroite avec l’eau, et pas seulement parce qu’il s’agit d’une nation insulaire. L’un des premiers actes de son mandat de dirigeant, le premier ministre fondateur Lee Kuan Yew, a élevé l’eau au rang de problème de sécurité nationale. Il se souvient très bien de la reddition britannique de Singapour en février 1942, forcée surtout par la prise des réservoirs par l’armée japonaise. « Dans la plupart des pays, l’eau est un besoin, pas une question de sécurité nationale », explique Ng. « Mais pour nous, c’est une question existentielle. »

La maison à deux étages de Singapour a été conçue par les architectes locaux RT+Q Pour Ng, une maison et les jardins qui l’entourent devraient être une seule et même chose.

« Nous n’avons pas de vaste arrière-pays où nous pourrions puiser de l’eau et nous approvisionner. S’il n’y a pas assez d’eau sur l’île, nous sommes redevables à quelqu’un d’autre. »

Singapour dispose du meilleur système de drainage d’Asie du Sud-Est, ce qui lui permet d’éviter les inondations lorsque les pluies tropicales tombent, et de mécanismes sophistiqués pour assurer l’approvisionnement en eau. Mais pour Ng, l’eau offre de plus grandes possibilités. La collecte de l’eau n’est qu’une partie du défi, dit-il. « Nous devons ensuite nous assurer que l’eau est acheminée vers les villes. [that] « L’eau devient plus propre. Et on y parvient en essayant de changer la mentalité des gens et leur relation avec l’eau. »

Ng a testé cette initiative pour la première fois alors qu’il travaillait sur le projet du parc Bishan-Ang Mo Kio, sa première mission pour l’agence d’aménagement paysager allemande Atelier Dreiseitl (plus tard connue sous le nom de Ramboll Studio Dreiseitl) après l’avoir rejoint en 2008 (l’agence a été rebaptisée Henning Larsen en 2023, où Ng est directeur du marché national). Il s’agissait d’une initiative pilote visant à combiner la collecte des eaux de pluie, le recyclage et l’animation des espaces publics. « Nous espérons que le public s’intéressera ensuite à ces espaces, développera un sentiment d’appartenance et sera moins enclin à polluer la source d’eau », explique Ng. Cela signifie une eau plus propre, moins d’énergie pour le recyclage, « et tout cela se met en place. Il ne s’agit pas tant de concevoir la rivière que de repenser notre relation avec l’eau. »

La maison a été conçue sur mesure pour combiner deux logements : un pour Ng, sa femme et ses filles, et un pour ses beaux-parents.

C’est particulièrement vrai à Singapour, dit-il, « où chaque mètre carré de terrain est précieux pour nous. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des utilisations monofonctionnelles. » Un canal, par exemple, ne peut pas servir uniquement au drainage, mais aussi à l’approvisionnement et aux loisirs. « Donc, au lieu d’avoir une seule fonction, il y en a maintenant trois. C’est pourquoi nous concevons par couches. »

Bishan était et reste extrêmement important pour Ng. « Quand je suis dans le parc de Bishan et que je vois les gens jouer, rire et s’amuser, chasser les papillons et vraiment apprécier cela, cela valide vraiment les efforts. »

Cette réflexion transparaît dans nombre de ses projets ultérieurs : les aires de jeux aquatiques du jardin du lac Jurong, le modèle polyvalent du bâtiment de l’Amirauté de Kampung, où la communauté est soudée par un jardin sur le toit à plusieurs niveaux rempli de plantes locales. Ce sera au cœur de sa prochaine grande mission, la création d’espaces partagés à usage mixte au-dessus d’un réseau de tunnels de 21,5 km appelé le corridor nord-sud.

L’aire de jeux des jardins du lac Jurong : l’eau a caractérisé l’approche de Ng en matière de conception paysagère © Henning Larsen

Tous ces principes sont clairs dans la maison de Ng : l’interaction entre les structures physiques et la nature, l’idée qu’une maison et les jardins qui l’entourent ne font qu’un. Il y a ici une symbiose : son travail d’architecte paysagiste influence le lieu où il vit, et sa maison influence à son tour son travail.

« C’est mon sanctuaire », explique Ng. « Après une journée stressante, on revient avec un regain d’énergie. On sort dans la verdure et on se sent inspiré pour trouver de nouvelles idées. »

Et ces idées sont nourries par les plantes qui l’entourent. « La nature est intrinsèquement belle », dit-il. « La nature n’a pas besoin de design, et le mieux que nous puissions faire est d’en tirer des leçons. Mais même si nous ne pouvons produire qu’un pauvre fac-similé de la nature, comment pouvons-nous le faire de manière authentique et fidèle ? C’est ce que je m’efforce de faire en tant que designer. »

Chris Wright est journaliste collaborateur au FT, Singapour

Semaine du design de Singapour se déroule du 26 septembre au 6 octobre

