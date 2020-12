Le changement climatique et la perte de biodiversité mettent à nu notre dépendance à l’égard du monde naturel pour tout, de la nourriture que nous mangeons à l’air que nous respirons.

Mais la nature détient également la solution à d’autres problèmes, inspirant la découverte scientifique d’une foule de manières inattendues.

La nature est «une source d’inspiration pour la science, car elle a compris comment la Terre soutient la vie», a déclaré Lex Amore de l’Institut de biomimétisme.

« Il est impératif que nous nous tournions vers les plans biologiques qui ont réussi au cours des millénaires pour lancer plus rapidement des idées révolutionnaires. »

Des fruits de durian malodorants qui pourraient charger des voitures électriques aux éponges de mer qui pourraient aider à construire de meilleurs vaisseaux spatiaux, voici une sélection des travaux scientifiques de cette année inspirés par la nature.

Guêpes parasites

L’élimination des tumeurs et des caillots sanguins grâce à une chirurgie invasive minimale pourrait bientôt devenir plus facile grâce à une aiguille flexible, ultra-fine et orientable inspirée des guêpes parasites.

Ces redoutables insectes injectent leurs œufs dans des hôtes vivants tels que des chenilles à travers une aiguille creuse appelée ovipositeur.

Des scientifiques de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas ont étudié le mécanisme de délivrance de l’ovipositeur, avec des lames qui glissent alternativement de haut en bas, utilisant la friction pour pousser les œufs à travers.

Les chercheurs ont conçu une aiguille composée de tiges coulissantes qui imitent l’ovipositeur, selon une étude récente dans Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Ils disent que la nouvelle aiguille est capable d’atteindre les parties profondément enfouies du corps pour injecter des médicaments ou éliminer les formations nocives, tout en minimisant les traumatismes et le temps de récupération du patient.

C’est un résultat tout à fait différent de celui des cibles des guêpes parasites, dont les larves dévorent souvent leur hôte chenille de l’intérieur.

soie d’araignée

Les araignées fabriquent de la soie pour enchevêtrer des insectes sans méfiance, mais les humains peuvent désormais l’utiliser pour fabriquer des lentilles optiques capables de représenter des virus invisibles à l’œil nu.

Dans une étude de juin publiée dans le Journal of Applied Physics, des scientifiques ont déclaré qu’ils utilisaient de la soie de dragline de papa-longues jambes – qui fait une armature de toile – comme support pour l’objectif.

Lors d’expériences, ils ont recouvert un brin de soie d’araignée dans de la cire puis y ont fait couler de la résine. En se condensant, la soie a naturellement formé un dôme, que les chercheurs ont cuit dans un four à ultraviolets.

La lentille optique résultante a à peu près la taille d’un globule rouge et pourrait être utilisée pour représenter des objets à l’échelle nanométrique comme des virus ou l’intérieur d’un tissu biologique.

Comme l’objectif est fabriqué à partir d’un matériau naturel et non toxique, il peut être utilisé en toute sécurité à l’intérieur du corps.

Éponge de mer

Selon une étude publiée en septembre dans Nature Materials, une éponge marine à mailles complexe appelée le panier de fleurs de Vénus, trouvée dans les profondeurs de l’océan Pacifique, pourrait inspirer des gratte-ciel plus forts, des ponts plus longs et des engins spatiaux plus légers.

Les scientifiques ont découvert que la structure du squelette tubulaire de l’éponge lui confère un rapport résistance / poids plus élevé que les conceptions traditionnelles utilisées depuis des siècles pour les bâtiments et les ponts.

«Nous étudions les relations structure-fonction dans les systèmes squelettiques des éponges depuis plus de 20 ans, et ces espèces continuent de nous surprendre», a déclaré le co-auteur James Weaver, un scientifique de l’Université de Harvard.

Fruits puants

Pour certains, ils sont succulents et délicieux, pour d’autres, ils sont tellement puants qu’ils sont systématiquement bannis des chambres d’hôtel en Asie du Sud-Est.

Mais le fruit du durian est peut-être sur le point d’ajouter une nouvelle raison inattendue à sa renommée: aider à recharger les téléphones portables et les voitures électriques.

Dans une étude de février publiée dans le Journal of Energy Storage, des scientifiques ont décrit comment ils fabriquaient des matériaux extrêmement légers et poreux appelés aérogels à partir du fruit.

Image AFP

Les aérogels sont de « grands super-condensateurs », qui ressemblent à des réservoirs d’énergie qui distribuent l’énergie en douceur, a déclaré le co-auteur et professeur associé de l’Université de Sydney, Vincent Gomes.

« (Les super-condensateurs) peuvent stocker rapidement de grandes quantités d’énergie dans un petit appareil de la taille d’une batterie », a-t-il déclaré.

Ils peuvent ensuite fournir de l’énergie pour charger des appareils électroniques tels que des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs portables en quelques secondes, a-t-il ajouté.

Bâtiments en bambou

Les voitures, les avions et les bâtiments sont principalement en acier, en béton ou en brique.

Le bambou a suscité l’intérêt en tant que matériau de construction polyvalent. Mais comment le rendre suffisamment solide? Dans une étude publiée en mai dans l’ACS Nano, les chercheurs ont déclaré avoir trouvé une réponse.

En éliminant partiellement la lignine – une substance organique qui forme le tissu ligneux – et en faisant passer le bambou au micro-ondes, les chercheurs ont déclaré que sa force avait presque doublé.

Le bambou est déjà utilisé pour construire des maisons et des ponts, mais cette nouvelle découverte pourrait encore accroître sa popularité en tant qu’alternative légère, à croissance rapide et durable aux matériaux polluants.

Image AFP

Des forêts aux profondeurs des océans, Amore de l’Institut de biomimétisme a déclaré qu’il y avait «tellement d’intelligence» à exploiter dans le monde naturel.

« Nous pouvons utiliser le biomimétisme, cette pratique qui consiste à étudier la nature et à reproduire ses stratégies dans la conception, non seulement pour apprendre de la sagesse de la nature, mais aussi pour nous guérir – et cette planète – dans le processus. »