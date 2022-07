La nature a-t-elle guéri pendant la pandémie « Anthropause » ?

Les scientifiques devaient commencer un effort ambitieux d’éradication de la souris lorsque la pandémie a frappé, retardant le projet d’un an. Au cours de la saison de reproduction qui a suivi, alors que les souris vampires sévissaient toujours, aucun poussin prion de MacGillivray – un oiseau en voie de disparition qui se reproduit presque exclusivement sur Gough – n’a survécu. “Nous avons perdu une toute autre saison de reproduction”, a déclaré Mme Martin. “Cela signifiait encore une autre année sans oisillons.”

C’est une autre illustration du double rôle de l’humanité : les souris ne sont sur Gough que parce que les humains les y ont emmenées. “Mais maintenant, nous avons absolument besoin d’humains pour les éliminer”, a déclaré le Dr Bates.

Ces types d’impacts se sont accumulés partout dans le monde, a-t-elle déclaré, alors que les programmes locaux de conservation, d’éducation et de surveillance ont été interrompus ou privés de financement. Des pics de braconnage et de persécution des espèces sauvages, ainsi que des exploitations forestières et minières illégales, ont été signalés dans plusieurs pays.

L’insécurité économique a peut-être été à l’origine d’une partie de cette activité, mais les experts estiment qu’elle a également été rendue possible par des lacunes dans la protection humaine, notamment la réduction du personnel dans les parcs et les réserves et même l’absence de touristes, dont la présence pourrait généralement décourager les activités illégales.

“Nous ne sommes pas entièrement les méchants”, a déclaré Mitra Nikoo, assistante de recherche à l’Université de Victoria. “Nous faisons en fait beaucoup plus de bien que nous nous sommes attribués.”