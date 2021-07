La nationalité de l’entraîneur de hockey n’a pas d’importance, mais les jeunes entraîneurs indiens devraient faire partie de l’expérience pour apprendre et s’améliorer : Viren Rasquinha

Viren Rasquinha, ancien capitaine de hockey masculin de l’Inde, estime que la décision de nommer Manpreet Singh comme skipper de l’équipe indienne pour les Jeux olympiques de Tokyo est logique. Pour le talent, le tempérament et la capacité d’esprit d’équipe, ce dernier est au bon endroit et au bon moment, selon l’olympien (Jeux d’Athènes 2004), un membre de l’équipe médaillée d’argent des Jeux asiatiques (Busan 2002) et le titre Équipe gagnante de la Coupe du monde junior de hockey (Hobart 2001).

Ayant joué sous les ordres d’entraîneurs indiens et étrangers pendant son séjour international jusqu’en 2008, le milieu de terrain est d’avis qu’un entraînement efficace est plus pertinent que la nationalité de l’entraîneur indien. Graham Reid, ancien international australien et fort de son expérience dans la gestion d’équipes australiennes et néerlandaises, est l’entraîneur en chef du hockey masculin indien à Tokyo 2021. Il a été nommé en 2019, un an avant les Jeux olympiques de Tokyo qui ont été retardés d’un an en raison de la pandémie.

Les équipes indiennes ont été dirigées par des étrangers lors des deux derniers Jeux d’été consécutifs (Michael Nobbs d’Australie à Londres 2012, Roelant Oltmans des Pays-Bas à Rio de Janeiro 2016).

Manpreet, capitaine de l’Inde lors de la Coupe du monde masculine FIH 2018 à Bhubaneshwar, a été retenu pour Tokyo. « Il est un grand leader, un motivateur et donne l’exemple. Le niveau d’effort est toujours au plus haut. Manpreet a bien fait, jamais rien de négatif avec son leadership », a déclaré Rasquinha, qui a joué sous la direction de Gaganajit Singh à la Coupe du monde junior de Hobart et sous Dilip Tirkey aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Il a également joué sous divers entraîneurs, de l’ancien international indien Rajinder Singh à Hobart et de l’Allemand Gerard Rach à Athènes.

News18.com rattrapé Rasquinha qui s’est ouvert sur une gamme de sujets.

Extraits

L’équipe de hockey masculin de l’Inde est classée quatrième au monde, une réalisation louable et un reflet des résultats internationaux sur une période spécifique. Vous sentez-vous enthousiasmé par ce que cette équipe peut accomplir à Tokyo ?

Nous avons certainement bien joué dans un passé récent, progressivement et régulièrement notre graphique augmente. Après une longue période, nous sommes classés parmi les quatre premiers. Personnellement, je ne suis pas favorable aux classements, je préfère regarder les performances. Notre forme actuelle a été bonne. Nous avons battu la plupart des meilleures équipes du monde. Tant au niveau des classements que des performances, je suis enthousiasmé par la capacité de l’équipe à prendre les devants.

Manpreet Singh est le capitaine désigné, deux autres joueurs clés nommés vice-capitaines. D’après une expérience passée à l’international, est-ce que le fait d’avoir plus d’un leader aide à faire avancer l’équipe ?

Historiquement, dans tout sport d’équipe, il y aura toujours plus d’un leader. Nous n’avions pas de désignation formelle pour eux auparavant, maintenant nous les désignons comme vice-capitaines. Je ne vois rien de négatif à avoir deux vice-capitaines (Harmanpreet Singh et Birendra Lakra selon la liste officielle de l’équipe), qui ne sont que quelques joueurs seniors dans l’équipe dirigée par Manpreet.

Un entraîneur étranger aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde est une réalité acceptée… votre opinion sur les partisans et les partisans du hockey qui acceptent cette situation ?

C’est toujours une opinion partagée – l’idée d’un étranger dans le hockey indien. Pour moi personnellement, peu importe qu’il soit indien ou étranger, ce qui compte c’est d’avoir un coach efficace… techniquement très solide, bon manager et bon planificateur. Quelqu’un qui s’adapte aux méthodes modernes et peut faire ressortir le meilleur des joueurs est l’entraîneur dont nous avons besoin. Dans le passé, si l’on se fie au graphique, depuis Pékin 2008, lorsque nous ne nous sommes pas qualifiés, Michael Nobbs était en charge pour Londres 2012 (12e position), Roelant Oltmans en 2016 Rio (qui a atteint les quarts de finale) et Reid pour Tokyo. Neil Hagwood (Australie) était l’entraîneur de l’équipe féminine à Rio, Sjoerd Marijne (Pays-Bas) est en charge de Tokyo.

Il n’y a pas de bien ou de mal ici, nous devrions choisir le meilleur entraîneur. Si nous avons des entraîneurs étrangers, je recommande fortement qu’un groupe de jeunes entraîneurs indiens talentueux fasse partie de l’expérience afin qu’ils aient la possibilité d’apprendre et de s’améliorer. Des années plus tard, un entraîneur indien fort peut émerger.

Vous avez connu les deux équipes… titre de la Coupe du monde junior 2001 sous l’entraîneur Rajinder Singh et Athènes 2004 sous Gerard Rach… principale différence remarquée dans la façon dont elles opèrent et amènent les joueurs à atteindre leur potentiel ?

Chaque entraîneur a une méthode différente d’entraînement et de préparation. En tant que joueurs, nous devons nous adapter au système mis en place. En tant que joueurs choisis pour représenter le pays, l’adaptabilité à un environnement changeant et des méthodes d’entraînement changeantes sont cruciales à mesure que le hockey lui-même évolue. J’ai aimé jouer sous les deux. Rajinder Singh a donné beaucoup de liberté aux joueurs. Il a été superbe pour tirer le meilleur parti de l’équipe, même si cela signifiait donner aux joueurs la liberté de décider de la tactique. Rach, comme tous les entraîneurs allemands, était structuré dans notre façon de défendre et de contre-attaquer, pressuriser nos rivaux depuis leur côté gauche.

L’entraîneur actuel Graham Reid a été nommé en 2019, un an avant les Jeux olympiques prévus à Tokyo l’année dernière. Pensez-vous que le responsable mérite un mandat plus long ?

La stabilité dans le coaching est importante dans mon livre, ce n’est pas facile de changer la philosophie des joueurs. Changer prend du temps parce que l’entraîneur a affaire à des joueurs individuels qui ont des personnalités différentes et des compétences différentes. Les résultats dans les majeures (tournoi) déterminent la titularisation, mais j’aimerais que tout entraîneur en charge de l’équipe nationale obtienne un minimum de deux ans. Nous jouons aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques une année sur deux, les Jeux olympiques au cours des deux prochaines années, ce sont donc des jalons à prendre en considération. Deux ans est le minimum et idéalement, le mandat devrait être un cycle olympique de quatre ans.

La FIH Pro League 2021 était le dernier spectacle de l’équipe indienne à plein régime dans un tournoi majeur (l’Inde a battu le champion olympique l’Argentine et la puissante Australie). Pouvons-nous nous attendre à ce que Manpreet et son équipe, jouant à plein régime, se comportent de la même manière ?

Le défi pour l’Inde est de bien jouer régulièrement, sur sept matches (aux Jeux olympiques). Il s’agit aussi de notre performance dans les éliminations directes. Vous vous heurterez toujours à un adversaire fort en quarts de finale et tout dépend de notre performance ce jour-là. Il n’y a pas d’équipes faibles à ce niveau et aucune équipe ne peut prendre sa place dans la ligue pour acquise.

Vous sentez-vous des mains expérimentées avec une expérience olympique accumulée, par exemple l’attaquant rapide SV Sunil et le buteur Akashdeep Singh qui ont été exclus, une valeur ajoutée lorsque les jetons sont bas ?

L’expérience ne peut jamais être écartée. Sunil et Akashdeep ont rendu de grands services au hockey indien. Je connais très bien les deux, car nous les avons vus au cours de la dernière décennie. Des joueurs sélectionnés à leur place, Shamsher Singh ou Dilpreet Singh, on ne sait pas aussi bien, par rapport à ces seniors. Faisons confiance au jugement de l’entraîneur Graham Reid. S’il peut donner à l’entraîneur l’équipe qu’il souhaite, il peut enfin être tenu pour responsable de la performance. Nous ne devons pas oublier que les Jeux olympiques sont une équipe de 16 membres, pas une équipe de 18 membres. Vous avez besoin de joueurs capables de bien jouer de sept à 12 matchs, capables de jouer dans différentes positions. L’entraîneur pèse les options et ne peut pas se fier à l’émotion lorsqu’il choisit la combinaison pour Tokyo.

Les restrictions imposées par la pandémie ont tout changé, y compris les plans de préparation méticuleux de l’entraîneur Reid, en tandem avec Hockey India et le ministère des Sports. Comment les joueurs peuvent-ils gérer l’anxiété dans une situation changeante ?

L’anxiété et l’incertitude sont les mêmes pour tout le monde à travers le monde dans tous les secteurs. L’année dernière, lorsque la pandémie a frappé le sport pour la première fois et que les Jeux Olympiques ont été reportés d’un an, il n’y avait pas de feuille de route indiquant quand ils auraient lieu. Les athlètes s’entraînent très bien lorsqu’il y a un objectif fixe devant eux. Lorsque cet objectif est retiré, il est difficile pour les athlètes de s’entraîner et c’était la partie la plus difficile. Maintenant qu’ils sont sûrs que les Jeux olympiques ont bien lieu, il ne sert à rien de s’inquiéter des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. La pandémie n’est pas sous leur contrôle, pas plus que les protocoles de Tokyo en constante évolution. En tant qu’athlètes, ils doivent rester simples et se soucier des facteurs sous leur contrôle… comment ils s’entraînent, combien de temps ils doivent se reposer, la qualité du sommeil sont des choses sur lesquelles ils peuvent se concentrer.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici