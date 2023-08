La Nationale | Plaidoyer Trump, Face à un incendie de forêt, Taylor Swift

Nouvelles

Durée en direct

3 août 2023 | L’ancien président américain Donald Trump revient à Washington, DC, pour plaider non coupable des accusations d’avoir tenté d’annuler frauduleusement sa défaite aux élections de 2020. Les résidents de la Colombie-Britannique se sont retrouvés face à un feu de forêt qui faisait rage et ont été forcés de fuir. De plus, certains fans canadiens de Taylor Swift se réjouissent de l’annonce des dates de tournée au Canada, mais ils ne sont qu’à Toronto.