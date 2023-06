Nouvelles

Durée en direct

4 juin 2023 | Accident de train en Inde qui a tué 275 personnes attribué à une erreur de signalisation. Épuisement et incertitude alors que les incendies de forêt au Québec et en Nouvelle-Écosse deviennent incontrôlables. De plus, le producteur de musique emblématique Bob Rock parle de Gord Downie, Michael Bublé et Metallica.