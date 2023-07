La Nationale | Accident de gondole, décès d’un pompier, Imran Khan

Nouvelles

16 juillet 2023 | Un accident impliquant du matériel de construction et une télécabine à Mont Tremblant, au Québec, a fait un mort et un autre blessé. Un pompier luttant contre les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest est décédé. De plus, l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan explique pourquoi il dit qu’une autre arrestation est imminente.