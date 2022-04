La National Urban League exhorte Twitter à rejeter l’offre de Musk

Le conseil d’administration de Twitter devrait envisager de rejeter l’offre d’Elon Musk sur la société de médias sociaux en raison du préjudice que sa propriété pourrait avoir sur les droits civils des utilisateurs, a déclaré Marc Morial, président de la National Urban League.

Dans une lettre adressée lundi au président de Twitter, Bret Taylor, Morial a déclaré que Musk avait « exprimé des opinions préoccupantes » sur la modération du contenu et la liberté d’expression qui vont à l’encontre des principes « de création d’une communauté en ligne sûre pour les communautés marginalisées et protégeant notre démocratie ».

Morial a exhorté le conseil d’administration de Twitter à consulter la communauté des droits civiques avant de prendre une décision sur l’offre de Musk, et il a demandé à rencontrer Taylor pour discuter plus avant de ses préoccupations.

« Sans protections et garanties clés, une grande partie des activités préoccupantes que nous voyons sur Twitter, y compris la propagande suprémaciste blanche, la haine raciale et religieuse, la suppression des électeurs par la désinformation électorale, les préjugés algorithmiques et la discrimination, et le durcissement de notre discours national sont susceptibles de proliférer sous la propriété de Musk », a écrit Morial. « Le potentiel d’avoir un impact négatif direct sur des millions de personnes et indirectement sur la culture et la démocratie de notre pays est exponentiel et devrait faire partie de votre analyse lors de l’examen de cette offre d’achat – ou de toute autre. »

La semaine dernière, Musk a proposé d’acheter Twitter pour 54,20 dollars par action, soit environ 43 milliards de dollars. Vendredi, Twitter a adopté un plan de droits des actionnaires à durée limitée, souvent qualifié de « pilule empoisonnée », dans le but de parer à une éventuelle prise de contrôle hostile.

Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a acquis une participation de plus de 9 % dans Twitter ces dernières semaines. Peu de temps après que son actionnariat soit devenu public, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé son intention de faire entrer Musk au conseil d’administration, mais à la condition que Musk ne puisse pas acheter plus de 14,9 % de la société. Musk a ensuite inversé sa trajectoire et a plutôt fait une offre pour rendre Twitter privé.

« J’ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel d’être la plate-forme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je pense que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne », a écrit Musk dans une lettre envoyée à Taylor et divulguée dans un dépôt de titres. « Cependant, depuis que j’ai fait mon investissement, je réalise maintenant que l’entreprise ne prospérera ni ne servira cet impératif sociétal dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en une entreprise privée. »

Musk, qui est connu pour attaquer des journalistes et d’autres critiques de lui et de son entreprise, a une définition peu claire de la liberté d’expression.

« Un bon signe pour savoir s’il y a liberté d’expression est : est-ce que quelqu’un que vous n’aimez pas est autorisé à dire quelque chose que vous n’aimez pas ? Et si tel est le cas, alors nous avons la liberté d’expression », a déclaré Musk jeudi lors de la conférence TED2022. à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Musk s’est qualifié d ‘ »absolutiste de la liberté d’expression » et a déclaré qu’il pensait que l’algorithme de Twitter devrait être public afin que les utilisateurs aient un plus grand contrôle sur les tweets qu’ils voient dans leur fil d’actualité. Il a reconnu qu’il devrait y avoir une certaine modération du contenu, comme autour des appels explicites à la violence, et a déclaré : « Twitter doit respecter les lois du pays ».

Ni Twitter ni Musk n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

