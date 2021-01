La National Rifle Association, le puissant lobby des armes à feu qui a été au centre de certains des débats les plus houleux du pays sur les droits des armes, a déposé une demande de protection contre la faillite au chapitre 11 vendredi.

Le dépôt de bilan de la NRA au Texas intervient après que le procureur général de New York ait récemment déposé une plainte visant à dissoudre le groupe. Le New York AG, Letitia James, a accusé l’organisation de détourner des millions de dons de bienfaisance pour «un usage personnel par la haute direction».

La faillite du chapitre 11 est conçue pour permettre aux entreprises ou organisations de restructurer leurs opérations, de se désendetter et de devenir une entreprise durable. Mais cela peut conduire à la dissolution ou à la liquidation.

La NRA a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle était dans sa « meilleure situation financière depuis des années » et qu’elle avait demandé la protection de la loi sur les faillites pour échapper à « un environnement politique et réglementaire corrompu à New York ».

La NRA, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de USA TODAY, a déclaré dans un communiqué qu’elle n’apporterait aucun changement immédiat à ses opérations ou à ses effectifs.

Mais le groupe a également déclaré qu’il utiliserait le tribunal des faillites pour « rationaliser les coûts et les dépenses » et « traiter les litiges en cours de manière coordonnée et structurée » à la recherche de « nombreux avantages financiers et stratégiques ».

Bien que son siège social se trouve à Fairfax, en Virginie, l’organisation est enregistrée en tant que société à but non lucratif 501 (c) (4) à New York. Dans un procès visant à récupérer des millions de dollars et à fermer définitivement la NRA, James a accusé l’organisation de permettre aux dirigeants d’utiliser les fonds de la NRA pour des dépenses de voyage personnelles, y compris des jets privés et des repas chics.

«L’influence de la NRA a été si puissante que l’organisation est restée incontrôlée pendant des décennies, tandis que les hauts dirigeants ont canalisé des millions dans leurs propres poches», a déclaré James l’année dernière dans un communiqué. «

Le PDG de la NRA, Wayne LaPierre, parmi les personnes accusées d’utiliser les fonds du groupe à son profit personnel, a nié les actes répréhensibles.

La NRA a déclaré qu’elle déplacerait son enregistrement à but non lucratif au Texas pour « permettre une croissance durable à long terme et assurer le succès continu de la NRA en tant que principal défenseur de la liberté constitutionnelle dans le pays ».

«Ce plan stratégique représente une voie vers l’opportunité, la croissance et le progrès», a déclaré LaPierre dans un communiqué. «De toute évidence, une partie importante de ce plan est de« vider New York ». La NRA poursuit sa réincorporation dans un État qui valorise les contributions de la NRA, célèbre nos membres respectueux des lois et se joindra à nous en tant que partenaire pour défendre la liberté constitutionnelle. C’est un moment de transformation dans l’histoire de la NRA. »

Le groupe a également indiqué qu’il étudie la possibilité de délocaliser son siège ou des «segments» de ses opérations.

Il a ajouté qu’il « s’attend à respecter les engagements envers les employés, les fournisseurs, les membres et les autres parties prenantes de la communauté »

Suivez le journaliste d’USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.