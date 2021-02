La National Highway Authority établit un record du monde en construisant une route de 25 km en dix-huit heures

La National Highway Authority of India (NHAI) a réalisé un exploit rare en achevant une seule voie du tronçon à quatre voies de 25,54 km en cours de développement entre Vijaypur-Solapur (NH 52) en un temps record de 18 heures, a déclaré le ministre de l’Union chargé des routes. Transport, autoroutes Nitin Gadkari a déclaré sur son compte Twitter.

«Ce travail rapide sera ajouté au livre des records de Limca. Je félicite les travailleurs et le directeur de projet de NHAI, d’autres fonctionnaires, des représentants de l’entreprise », a-t-il déclaré.

Cette route fait partie du couloir de trafic à haute densité Bengaluru-Chitradurga-Vijayapura-Solapur-Aurangabad-Dhule-lndore-Gwalior.

Selon Gadkari, environ 500 employés de l’entreprise sous-traitante ont travaillé dur pour cela. «Avec ces employés, je félicite le chef de projet de l’Autorité nationale des routes, les agents, tous les représentants de l’entreprise contractante et les agents de projet», a déclaré Gadkari.

Un responsable de la NHAI, sous couvert d’anonymat, a déclaré aux journalistes qu ‘«Au total, 25,54 km de travaux d’asphaltage des routes ont été réalisés en 18 heures. Cela ne se fait pas de bout en bout, mais ils l’ont fait à cinq endroits différents en même temps. »

Le responsable a ajouté qu’au départ, il était prévu de n’effectuer que des travaux sur toit noir pour un tronçon de 20 km sur une seule voie en 12 heures, mais qu’il a ensuite été prolongé de 5,5 km supplémentaires sur la même voie, ce qui a pris six heures supplémentaires.

L’autoroute Solapur-Vijyapur était autrefois connue sous le nom de route nationale reliant le Maharashtra et le Karnataka. La route de contournement à quatre voies sera construite entre Solapur et Vijaypur. L’itinéraire comportera également six survols.

«Actuellement, les travaux sur 110 km de l’autoroute Solapur-Vijayapur sont en cours. Les travaux seront terminés d’ici octobre 2021 », a tweeté Gadkari.

Tout en louant le travail du NHAI, le vice-ministre en chef du Karnataka, Govind Karjol, a déclaré: «Cet exploit rare établira certainement une référence dans les projets en cours et à venir. Je félicite toute l’équipe pour avoir terminé l’asphaltage de 25,54 km de voie en 18 heures. Le travail a été lancé lorsque Ramesh Jigajinagi était le ministre d’État du syndicat.

Il a ajouté que cette autoroute relie le sud de l’Inde au nord de l’Inde et que son développement servira de route alternative au corridor nord-sud du programme national de développement des routes.

«Le développement de quatre voies avec des contournements à Solapur, Bijapur et la construction de six survols réduiraient considérablement le temps de trajet et les coûts d’exploitation des véhicules, ainsi que contribueraient à accélérer l’amélioration des infrastructures dans les États du Maharashtra et du Karnataka», a-t-il ajouté dans un communiqué.

En présence des responsables du Livre des records de Limca, le NHAI a effectué jeudi les travaux d’asphalte sur cinq tronçons différents entre les autoroutes nationales Vijayapur-Solapur. Parmi les cinq tronçons, trois se trouvent au Karnataka – Dhulked, Horatti Tanda et Tidagundi, et les deux autres se trouvent dans le Maharashtra.

Le travail a été réalisé par le NHAI, le directeur du projet Sanjay Kadam, le directeur de l’IGM Venkatesh Rao et le chef d’équipe de l’IGM, K. Siddanagouda.

Auparavant, un nouveau record du monde avait été créé pour la pose de béton de qualité de chaussée (PQC) pour une autoroute à quatre voies de 2 580 mètres de long en 24 heures. Il a été réalisé en Inde lors de la construction de la nouvelle voie express phare du pays, le projet Delhi-Vadodara-Mumbai.

Le cabinet de l’Union avait approuvé la construction à quatre voies de la section Solapur-Vijayapur de la nouvelle route nationale-52 reliant le Maharashtra et le Karnataka à un coût estimé à Rs 1889 crore en 2017.