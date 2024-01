La National Gallery of Art reçoit un don majeur d’œuvres de Joseph Cornell

Joseph Cornell, décédé en 1972 à l’âge de 69 ans, s’inscrit dans la tradition des artistes casaniers. Un murmure gris d’homme, il a évité les excitations du voyage en faveur d’une vie remplie de thé dans sa maison d’Utopia Parkway dans le Queens. Son médium était la Boîte, c’est-à-dire la boîte fantôme de l’ère victorienne, et il passait ses journées dans son atelier au sous-sol, assemblant des boules de liège, des découpes d’oiseaux en papier et d’autres matériaux de magasin de dix sous dans des arrangements improbables et poétiques qui devaient quelque chose au surréalisme français. .

Parmi les villes qu’il n’a jamais visitées figurait Washington, DC. On se demande donc ce qu’il penserait de la nouvelle que la National Gallery of Art vient d’acquérir un véritable camion de son œuvre – une vingtaine de cartons et sept collages provenant de toute sa carrière. Le cadeau vient de Robert et Aimée Lehrmancollectionneurs de Washington.

Robert Lehrman, administrateur du Hirshhorn Museum et petit-fils du co-fondateur de Giant Foods, une chaîne de supermarchés, a donné de nombreuses conférences sur Cornell et a acheté sa première œuvre au début des années 1980. “C’était une boîte de pigeonnier blanche qui contenait un mystère enfantin”, a-t-il déclaré. «J’aime le fait que son travail soit à la fois très simple et très complexe.»