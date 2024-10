La National Gallery de Londres interdit les liquides après les attaques artistiques de militants

La National Gallery de Londres renforce ses mesures de sécurité à la suite des manifestants qui ont attaqué plusieurs peintures inestimables à l’intérieur du célèbre musée – et il est désormais interdit aux visiteurs d’apporter presque tous les liquides dans l’espace.

Depuis vendredi, il est interdit aux visiteurs d’apporter dans la galerie des liquides, à l’exception du lait maternisé, du lait exprimé ou des médicaments sur ordonnance. » a annoncé le musée.

Toutes les portes de la National Gallery seront équipées de portiques de détection de métaux et les sacs seront inspectés à l’entrée, indique le communiqué de presse.

La National Gallery de Londres a interdit les liquides. ZUMAPRESS.com

Il a également été demandé aux visiteurs d’apporter le moins d’objets possible – et pas de gros sacs.

La National Gallery interdira également « tout attirail affiché ou portable considéré comme offensant ou affilié à des organisations qui constituent une menace physique pour la collection », en plus de tout matériel de campagne.

Le moment où les militants pour le climat lancent des boîtes de conserve de ce qui semble être de la soupe aux tomates sur un tableau de Van Gogh représentant des tournesols à la National Gallery. Avec l’aimable autorisation de Just Stop Oil/MEGA

Les nouvelles règles sont entrées en vigueur vendredi. ANDY RAIN/EPA-EFE/Shutterstock

Depuis juillet 2022, la National Gallery a connu cinq attaques organisées contre certaines de ses peintures les plus populaires, dont deux au cours des deux dernières semaines.

Le mois dernier, des militants de Just Stop Oil ont versé de la soupe sur deux œuvres de Van Gogh peu après que d’autres membres du groupe aient été jetés en prison pour avoir terni le cadre des peintures emblématiques des Tournesols de l’artiste.

« De telles attaques ont causé des dommages physiques aux œuvres d’art, une détresse aux visiteurs et au personnel, et perturbé notre mission visant à garantir que le grand art soit accessible à tous, partout », indique le communiqué de la galerie annonçant les nouvelles règles.

Deux des manifestations les plus importantes ont eu lieu au cours des deux dernières semaines. PA

« L’accès gratuit à la National Gallery permet à chacun de s’inspirer des plus grandes réalisations de l’humanité », ajoute le communiqué.

« La collection que nous détenons est irremplaçable et à chaque attaque, nous avons été contraints d’envisager de mettre davantage de barrières entre les gens et leurs œuvres afin de préserver ces objets fragiles pour les générations futures. Malheureusement, nous avons maintenant atteint un point où nous sommes obligés d’agir pour protéger nos visiteurs, notre personnel et nos collections.