La nation Syilx Okanagan demande justice avant le 30 septembre – Kelowna Capital News

Les dirigeants de la nation Syilx Okanagan exigent une action significative des gouvernements provincial et fédéral avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation le 30 septembre.

Le chef de la bande indienne de Penticton, Greg Gabriel, a déclaré que les vacances de vendredi vont « bien au-delà » du port d’une chemise orange, avec une « Marche pour les enfants » de cinq kilomètres qui aura lieu à 10 heures du matin de la pêche au lac Okanagan au monument de la nation du pensionnat indien Syilx sur le sentier En’owkin.

« La province de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada continuent d’utiliser le terme ‘Vérité et réconciliation’ comme un moyen de gain politique parce que cela les fait bien paraître », a déclaré Gabriel. “Sur le terrain, nous continuons à nous battre et sommes confrontés chaque jour à leur bureaucratie coloniale et à leur législation qui ont de profondes répercussions sur notre vie quotidienne.”

La marche de vendredi matin vise à sensibiliser le public au traumatisme et à la dévastation auxquels les Syilx sont confrontés à la suite des pensionnats indiens, a déclaré l’Okanagan Nation Alliance. Une célébration de la culture autochtone se déroulera ensuite au parc Gyro de Penticton à partir de 13 h, mettant en vedette des spectacles de danse des Premières Nations, des tambours, des chants, des arts et de l’artisanat, des vendeurs et une reconnaissance de la journée.

«Des actions comme celles-ci ont lieu alors que le gouvernement du Canada est de nouveau revenu sur son engagement pour la vérité et la réconciliation», a déclaré la nation Syilx Okanagan dans un communiqué le 29 septembre.

Il a été largement rapporté cet été que le gouvernement avait accepté de «libérer à jamais» l’Église catholique d’avoir à amasser les 25 millions de dollars qu’elle avait initialement promis aux survivants des pensionnats indiens en 2015.

« De tels actes troublants mettent en lumière les promesses creuses et les engagements vides du gouvernement fédéral », ont-ils ajouté.

Vendredi marque la deuxième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation. Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont les seules provinces ou territoires à déclarer le 30 septembre jour férié.

“Cela va bien au-delà du port d’une chemise orange pendant une journée, mais nécessite une action directe cohérente”, a déclaré Gabriel.

